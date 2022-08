Ολυμπιακός: «Εμφύλιος» για Μαντί Καμαρά - Οι ομάδες που ερίζουν για την απόκτησή του

Ο Αφρικανός μέσος συνεχίζει να απασχολεί τον διεθνή Τύπο, όσον αφορά στο ενδιαφέρον που εκφράζουν σύλλογοι από την Ευρώπη για την απόκτησή του. Ο διεθνής άσος δεν συμπεριλαμβάνεται στα άμεσα πλάνα του Κάρλος Κορμπεράν, ο οποίος αποφάσισε να τον «κόψει» από την ευρωπαϊκή λίστα του Ολυμπιακού, ελέω και ενός μικροτραυματισμού, όμως το μέλλον του είναι αμφίβολο.

Μάλιστα, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται σε δημοσιεύματα του εξωτερικού, για τον Μαντί Καμαρά έχει ξεκινήσει ένας «εμφύλιος» στην Αγγλία. Όπως τονίζεται, τόσο η Νιουκάστλ, όσο και η Λέστερ, έχουν στρέψει την προσοχή τους στην Ελλάδα και τους Πειραιώτες για λογαριασμό του μέσου από τη Γουινέα.

Ο Πιτ Ορούρκ, δημοσιοργάφος από την Αγγλία τονίζει πως τα δύο κλαμπ της Premier League έχουν ψηλά στη λίστα τους τον ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού και το ενδιαφέρον αναμένεται να γίνει πιο «ζωηρό» εντός των επόμενων ημερών. Πάντως, οι «καρακάξες» και οι «αλεπούδες» δεν είναι οι μοναδικοί σύλλογοι που εξετάζουν τον παίκτη.

Πριν από μερικές ημέρες, ανάλογο δημοσίευμα φιλοξενήθηκε και στο έγκυρο «RMC», το οποίο υποστήριζε πως ο Ολυμπιακός αναμένεται να δεχθεί επίσημη κρούση από τη Λιλ, αφού οι Γάλλοι θεωρούν πως ο Μαντί Καμαρά είναι μία λύση για τη μεσαία τους γραμμή.

Leicester and Newcastle are among a number of clubs weighing up moves for Olympiacos midfielder Mady Camara. #LCFC #NUFC #OlympiacosFC