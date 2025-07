Γιάννης Αντετοκούνμπο: Αποκάλυψε στον Youtuber Speed ότι «πιθανότατα» θα μείνει στους Μπακς

Η συνύπαρξη των δυο τους βγάζει ειδήσεις, καθώς κατά τη διάρκεια ενός live που έκανε ο πρώτος ρώτησε τον «Greek Freak» για το αν θα παραμείνει στο Μιλγουόκι.

Ο Αντετοκούνμπο του απάντησε: «Πιθανότατα, πιθανότατα. Θα δούμε, θα δούμε. Πιθανότα. Αγαπάω το Μιγουόκι».

Το προηγούμενο διάστημα υπήρχαν πολλές αναφορές στις ΗΠΑ ότι ο Giannis για πρώτη φορά σκεφτόταν σοβαρά το ενδεχόμενο να αποχωρήσει από τους Μπακς, αλλά όπως φαίνεται η αγάπη του για το Μιλγουόκι υπερίσχυσε…

“Probably. We’ll see. I love Milwaukee.”



