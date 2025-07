Wimbledon: Στον τελικό για τρίτη σερί χρονιά ο Αλκαράθ

Ο Ισπανός τενίστας μπορεί να αντιμετώπισε δυσκολίες κατά διαστήματα του ημιτελικού, ωστόσο, κατάφερε να πάρει την πρόκριση για τον τελικό, επικρατώντας με 6-4, 5-7, 6-3, 7-6(6) του Αμερικανού.

Ο Αλκαράθ «τρέχει» αυτή τη στιγμή ένα σερί 24 νικών, επίδοση που είναι η καλύτερη στην καριέρα του, θα επιδιώξει να μπει σε ένα κλειστό «κλαμπ» με τον Μπιόρν Μποργκ ως οι μόνοι τενίστες στην επαγγελματική εποχή του τένις που θα έχουν πανηγυρίσει το «νταμπλ» σε Roland Garros και Wimbledon σε διαδοχικές χρονιές. Ο Μποργκ έφτασε στο συγκεκριμένο επίτευγμα από το 1978 έως το 1980.

Στον τελικό ο Αλκαράθ, ο οποίος «κυνηγάει» τον έκτο τίτλο της καριέρας του σε τουρνουά Grand Slam, θα αντιμετωπίσει τον Ιταλό Νο 1 της παγκόσμιας κατάταξης, Γιανίκ Σίνερ ή τον Σέρβο επτάκις νικητή του Wimbledon, Νόβακ Τζόκοβιτς. Ο 22χρονος Ισπανός μετράει 48 νίκες σε 53 αναμετρήσεις μέσα στο 2025, ενώ έχει πανηγυρίσει μέσα στη χρονιά πέντε τίτλους στο Tour.

