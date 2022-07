Ολυμπιακός: «Κλείνει» τον Κορεάτη Χουάνγκ Ιν Μπέομ (video)

instagram/inbeom_hwang6

Ο Ολυμπιακός συνεχιζει την προετοιμασία του για τον επαναληπτικό αγώνα με την Μακάμπι Χάιφα για τα προκριματικά του Τσάμπιονς Λιγκ, αλλά ταυτόχρονα υλοποιεί και τον μεταγραφικό του σχεδιασμό.

Ένας από τους παίκτες που είχε γίνει γνωστό πως εξετάζουν οι "ερυθρόλευκοι" ήταν και ο Κορεάτης Χουάνγκ Ιν Μπέομ.

Ο 25χρονος άσος, που αγωνίζεται σε όλες τις θέσεις του άξονα της μεσαίας γραμμής, έχει συμβόλαιο για έναν ακόμα χρόνο με την Ρούμπιν Καζάν, ωστόσο η αποχώρησή του θεωρείται δεδομένη.

Ο παίκτης θέλει να πάρει μεταγραφή, βρέθηκε κοντά στην Γερμανία και την Άουγκσμπουργκ, αλλά πλέον είναι μια ανάσα από τον Ολυμπιακό.

Για τον παίκτη είχε ενδιαφερθεί και η ΑΕΚ...

Who is who

Ο Χουάνγκ είναι 25 ετών, έχει ύψος 1.77 και παίζει και στις τρεις θέσεις στον άξονα της μεσαίας γραμμής. Είναι 30 φορές διεθνής με την Εθνική της Νότιας Κορέας.

Ο Κορεάτης χαφ αγωνίστηκε πριν δυο χρόνια στο Βανκούβερ κι από εκεί τον αγόρασε η Ρούμπιν έναντι 2,5 εκατ. ευρώ. Το Βανκούβερ τον είχε αγοράσει το 2019 από τη Νταεγέον της Νότιας Κορέας, έναντι 1,5 εκατ.