Αστέρας Τρίπολης: Η νέα εντυπωσιακή εμφάνιση των Αρκάδων με οικολογικό χαρακτήρα (video+photos)

Onsports Team

Οι Αρκάδες έβγαλαν στη δημοσιότητα τη νέα εκτός έδρας εμφάνιση τους η οποία είναι αφιερωμένη στην προστασία του περιβάλλοντος, ενώ υπάρχει και η φράση There is no planet B.

Πρόκειται για εμφάνιση τεχνολογίας Eco Fabric, με 13 πλαστικά μπουκάλια να μεταμορφώνονται σε μια εντυπωσιακή εμφάνιση, η οποία σχεδιάζεται 100% από ανακυκλώσιμα υλικά, πιστοποιημένα από το Global Recycle Standard.

Δείτε στο παρακάτω άλμπουμ τη νέα εμφάνιση του Αστέρα Τρίπολης: