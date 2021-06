Ιωνικός: «Έδεσε» και Φουρλάνο - «Τιμή να αγωνίζομαι με το αστέρι στο στήθος»

Onsports Team

Για την τιμή που αισθάνεται αγωνιζόμενος με τη φανέλα του Ιωνικού, μίλησε στην ιστοσελίδα της νικαιώτικης ΠΑΕ ο Σπύρος Φουρλάνος, ο οποίος ανανέωσε το συμβόλαιό του με τους Πειραιώτες. Αναλυτικά, η ανακοίνωση του Ιωνικού:

«Είμαι πολύ χαρούμενος και ευγνώμων που ανανέωσα τη συνεργασία μου με την οικογένεια του Ιωνικού και η επιστροφή της ομάδας στη φυσική της θέση, θα συνδυαστεί και με τη δίκη μου επιστροφή στην Super League! Νιώθω ιδιαίτερη τιμή να αγωνίζομαι με το αστέρι στο στήθος και υπόσχομαι ότι θα δώσω τον καλύτερο μου εαυτό για την ομάδα και τον κόσμο της, επιστρέφοντας υγιής και πιο δυνατός από ποτέ», τόνισε ο Σπύρος Φουρλάνος στο ionikosfc, στο πλαίσιο της ανανέωσης της συνεργασίας.

