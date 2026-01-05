SL2: Επιστροφή με δύο μεγάλα ντέρμπι - Πότε θα γίνουν τα Νίκη - Ηρακλής και Καλαμάτα - Πανιώνιος

Οnsports Τeam

Με δύο μεγάλα ντέρμπι, ένα για κάθε όμιλο, ξεκινά και πάλι η δράση στην Super League 2, καθώς στον Βορρά θα γίνει το Νίκη Βόλου - Ηρακλής και στο Νότο το Καλαμάτα - Πανιώνιος.

Την Δευτέρα (05/01) η διοργανώτρια αρχή της δεύτερης τη τάξει εθνικής κατηγορίας ανακοίνωσε το πρόγραμμα της 16ης αγωνιστικής, της πρώτης για το νέο έτος. Στον Βόρειο όμιλο, τον Α’ ξεχωρίζει η «μάχη» στο «Π. Μαγουλάς» όπου η Νίκη Βόλου θα παίξει κόντρα στον Ηρακλή. Το παιχνίδι θα διεξαχθεί το μεσημέρι του Σαββάτου (10/01) στις 14:00.

Μία ημέρα αργότερα, την Κυριακή (11/01) την ίδια ώρα, θα λάβει χώρα το ματς της Καλαμάτας με τον Πανιώνιο, για τον Νότιο όμιλο και το οποίο θα καθορίσει την πρωτιά στην κανονική διάρκεια.

Συνοπτικά, το πρόγραμμα της 16ης αγωνιστικής

ΒΟΡΕΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ (Α')

Σάββατο 10 Ιανουαρίου

14:00, «Π. Μαγουλάς»: Νίκη Βόλου - Ηρακλής (Action 24)

15:00, «Καμπανιακού»: Καμπανιακός - Μακεδονικός (Sportal.gr)

15:00, ΔΑΚ Χρυσούπολης: Νέστος Χρυσούπολης - ΠΑΟΚ Β' (Sportal.gr)

Κυριακή 11 Ιανουαρίου

14:00, «Ζωσιμάδες»: ΠΑΣ Γιάννινα - Αστέρας AKTOR Β' (Athletiko.gr)

15:00, Δημ. Στ. Καρδίτσας: Αν. Καρδίτσας - Καβάλα (Sportal.gr)

Η βαθμολογία (σε 15 αγώνες)

Ηρακλής 37 Αν. Καρδίτσας 36 Νίκη Βόλου 32 Αστέρας AKTOR Β' 27 Καβάλα 19 ΠΑΟΚ Β' 15 Νέστος Χρυσούπολης 15 Καμπανιακός 12 ΠΑΣ Γιάννινα 9 Μακεδονικός 6

ΝΟΤΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ (Β')

Σάββατο 10 Ιανουαρίου

15:00, «Γρ. Λαμπράκης»: Athens Kallithea - Παναργειακός (Sportal.gr)

15:00, Δημ. Στ. Ψαχνών: Αιγάλεω - Ελλάς Σύρου (Sportal.gr)

Κυριακή 11 Ιανουαρίου

14:00, Δημ. Στ. Παραλίας: Καλαμάτα - Πανιώνιος (Action 24)

15:00, Προπονητικό Κέντρο Ολυμπιακού: Ολυμπιακός Β' - Μαρκό (Mega News)

15:00, Γ. Περιβολίων: Χανιά - Ηλιούπολη (Sportal.gr)

Η βαθμολογία (σε 15 αγώνες)