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Βαθμολογία UEFA: Ο Παναθηναϊκός έστειλε την Ελλάδα στη 10η θέση!

Δείτε πως διαμορφώθηκε η βαθμολογία της UEFA, μετά και τη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Μπόρατς στην πρεμιέρα του στο Conference League.

Βαθμολογία UEFA: Ο Παναθηναϊκός έστειλε την Ελλάδα στη 10η θέση!
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Στη 10η θέση της βαθμολογίας της UEFA σκαρφάλωσε η Ελλάδα, με τον Παναθηναϊκό να παίρνει τη νίκη επί της Μπόρατς και τα αποτελέσματα σε Τσεχία και Πολωνία να μας κάνουν το... χατίρι.

Οι «πράσινοι» μπήκαν με το «δεξί» στη League Phase του Conference League, προσφέροντας 400 πολύτιμους βαθμούς στη χώρα μας.

Την ίδια ώρα, τα αποτελέσματα των βασικών ανταγωνιστών λειτούργησαν ευνοϊκά. Η Σπάρτα Πράγας κόλλησε στο 1-1 με τη Λίλεστρομ χαρίζοντας μόλις 200 βαθμούς στην Τσεχία, ενώ η Πολωνία είδε τη Λεχ Πόζναν να γνωρίζει βαριά εντός έδρας ήττα με 4-0 από τη Λεβερκούζεν.

Έτσι, η Ελλάδα προσπέρασε και βρίσκεται πλέον στη 10η θέση με 45.412 βαθμούς, αφήνοντας την Τσεχία 11η (45.325 β.) και την Πολωνία 12η (45.125 β.).

Η βαθμολογία της UEFA

9. Τουρκία 50.675 – 5.500 βαθμοί

10. Ελλάδα 45.412 – 5.000 βαθμοί

11. Τσεχία 45.325 – 3.500 βαθμοί

12. Πολωνία 45.125 – 3.000 βαθμοί

13. Νορβηγία 39.412 – 5.800 βαθμοί

14. Δανία 38.556 – 4.250 βαθμοί

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