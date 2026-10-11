· Φράιμπουργκ

Αντίπαλοι Παναθηναϊκού: Νίκησε με δέκα παίκτες η Φράιμπουργκ και έπιασε κορυφή στην Bundesliga

Με το 2-1 επί της Σάλκε, η Φράιμπουργκ «έπιασε» τη Ντόρτμουντ στην κορυφή της βαθμολογίας

Αντίπαλοι Παναθηναϊκού: Νίκησε με δέκα παίκτες η Φράιμπουργκ και έπιασε κορυφή στην Bundesliga
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Παρά το γεγονός πως έμεινε με παίκτη λιγότερο από το 64ο λεπτό λόγω αποβολής του Σουζούκι, η Φράιμπουργκ κατάφερε να κερδίσει εντός έδρας τη Σάλκε με 2-1 στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της Bundesliga.

Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με τον Εγκεστάιν (10'), η Σάλκε ισοφάρισε με τον Κάντεμπάιν (30') και στο τέλος ο Γκότο τούς χάρισε τη νίκη στο 85ο λεπτό. Με τους τρεις αυτούς βαθμούς η Φράιμπουργκ «έπιασε» τη Ντόρτμουντ στην κορυφή της βαθμολογίας.

Νωρίτερα, παρέμεινε χωρίς βαθμό η Γκλάντμπαχ, καθώς γνώρισε μια ακόμη ήττα, την 5η στη σειρά, στην Κολωνία από την τοπική ομάδα με 2-1 και παραμένει στην τελευταία θέση της βαθμολογίας, μεγαλώνοντας την αγωνιστική κρίση και την αγανάκτηση των φιλάθλων της.

Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με τον Γιοχάνεσον (26'), η Μπορούσια βρήκε το γκολ της ισοφάρισης με τον Σκάλι (39'), αλλά στο 67ο λεπτό το μεγάλο αστέρι τους, Ελ Μάλα, τους έβαλε ξανά στο σκορ, που ήταν και το τελικό.

COMMENTS
LATEST NEWS
22:18 SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Γιατί δεν ακυρώθηκε το γκολ του Ρέτσου (video + pic)

22:14 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μπενφίκα: Φοβερός Παυλίδης μοίρασε έτοιμο γκολ στην νίκη με 2-0 επί της Γκιμαράες

22:03 SUPER LEAGUE

ΠΑΟΚ: «Παρών» στην προπόνηση του «Δικεφάλου» ο Γιώργος Σαββίδης ενόψει Καλαμάτας

22:03 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αντίπαλοι Ολυμπιακού: Τρίτη ισοπαλία στα τελευταία τέσσερα για τη Μίλαν και νέα απώλεια βαθμών

21:59 SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Η φάση που ο Τετέι διαμαρτυρήθηκε για χτύπημα του Ορτέγκα (video)

21:42 SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Ο Ρέτσος με σουτ ανοίγει το σκορ (video)

21:41 SUPER LEAGUE

Άρης - Βόλος: Τα highlights από τη νίκη των «κιτρινόμαυρων»

21:38 SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Ένταση Ταμπόρδα με Φορτούνη, τους τιμώρησε ο διαιτητής (video)

21:38 SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Η επέμβαση του Ορτέγκα στο τακουνάκι του Τετέι - (Video)

21:36 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Τρουά - Μαρσέιγ: Η εκτός έδρας «μάχη» των Μασσαλών πριν τον Ολυμπιακό

21:35 SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Χρειάστηκε ιατρική φροντίδα ο Τετέι, από μαρκάρισμα του Πιρόλα (video)

21:18 SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Ολέθριο λάθος του Καμαρά, αστοχεί απελπιστικά ο Φορτούνης (video)

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας