Αντίπαλοι Παναθηναϊκού: Νίκησε με δέκα παίκτες η Φράιμπουργκ και έπιασε κορυφή στην Bundesliga

Παρά το γεγονός πως έμεινε με παίκτη λιγότερο από το 64ο λεπτό λόγω αποβολής του Σουζούκι, η Φράιμπουργκ κατάφερε να κερδίσει εντός έδρας τη Σάλκε με 2-1 στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της Bundesliga.

Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με τον Εγκεστάιν (10'), η Σάλκε ισοφάρισε με τον Κάντεμπάιν (30') και στο τέλος ο Γκότο τούς χάρισε τη νίκη στο 85ο λεπτό. Με τους τρεις αυτούς βαθμούς η Φράιμπουργκ «έπιασε» τη Ντόρτμουντ στην κορυφή της βαθμολογίας.

Νωρίτερα, παρέμεινε χωρίς βαθμό η Γκλάντμπαχ, καθώς γνώρισε μια ακόμη ήττα, την 5η στη σειρά, στην Κολωνία από την τοπική ομάδα με 2-1 και παραμένει στην τελευταία θέση της βαθμολογίας, μεγαλώνοντας την αγωνιστική κρίση και την αγανάκτηση των φιλάθλων της.

Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με τον Γιοχάνεσον (26'), η Μπορούσια βρήκε το γκολ της ισοφάρισης με τον Σκάλι (39'), αλλά στο 67ο λεπτό το μεγάλο αστέρι τους, Ελ Μάλα, τους έβαλε ξανά στο σκορ, που ήταν και το τελικό.