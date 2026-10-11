Ο Κυζιρίδης σκόραρε ξανά με τη φανέλα της Τσόρουμ (video)

Ο Αλέξανδρος Κυζιρίδης βρήκε δίχτυα στο 60ο λεπτό, πετυχαίνοντας το δεύτερο γκολ της ομάδας του και συμβάλλοντας στη σημαντική εκτός έδρας νίκη.

Ο 26χρονος Έλληνας εξτρέμ βρίσκεται σε εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση, καθώς μετρά ήδη τέσσερα γκολ και τρεις ασίστ σε πέντε αγώνες, έχοντας εξελιχθεί σε πρωταγωνιστή της Τσορούμ στο ξεκίνημα της σεζόν.

Με αυτό το τρίποντο, η ομάδα του έφτασε τους 10 βαθμούς έπειτα από επτά αγωνιστικές και ανέβηκε στην όγδοη θέση της βαθμολογίας του τουρκικού πρωταθλήματος.