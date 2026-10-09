Ο μάνατζερ του Ντοναρούμα πήρε θέση για το μέλλον του Ιταλού στη Μάντσεστερ Σίτι

Καμία ανησυχία δεν φαίνεται να υπάρχει προς το παρόν για το μέλλον του Τζανλουίτζι Ντοναρούμα στη Μάντσεστερ Σίτι, παρά το σύννεφο που έχει δημιουργηθεί πάνω από τον αγγλικό σύλλογο λόγω της υπόθεσης των οικονομικών παραβάσεων.

Ο εκπρόσωπος του Ιταλού τερματοφύλακα, Έντσο Ραϊόλα, αποκάλυψε πως οι άνθρωποι των «Πολιτών» έχουν ήδη επικοινωνήσει με τον πελάτη του, μεταφέροντάς του πως δεν υπάρχει λόγος να αλλάξει κάτι στον σχεδιασμό του. Το ζήτημα αφορά τις 114 οικονομικές παραβάσεις για τις οποίες έχει κριθεί ένοχη η Μάντσεστερ Σίτι, με τα σενάρια για αυστηρές κυρώσεις, ακόμη και υποβιβασμό, να έχουν ενταθεί.

Μιλώντας στο Radio Napoli Centrale, ο Ραϊόλα υποστήριξε πως η κατάσταση δεν έχει επηρεάσει σε καμία περίπτωση τα δεδομένα για τον Ντοναρούμα.

«Μπορεί όσα συμβαίνουν στη Μάντσεστερ Σίτι να αλλάξουν κάτι; Όχι, δεν αλλάζει τίποτα ούτε για εμάς ούτε για τον Τζίτζι. Κατά καιρούς ακούγονται διάφορα. Η ομάδα έχει μιλήσει μαζί του και όλοι παραμένουν ήρεμοι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ατζέντης του διεθνούς γκολκίπερ στάθηκε, μάλιστα, στο γεγονός πως η αγωνιστική δράση συνεχίζεται κανονικά, με τη Σίτι να έχει μπροστά της σημαντικές αναμετρήσεις απέναντι στη Λίβερπουλ και την Παρί Σεν Ζερμέν.

«Αυτή τη στιγμή υπάρχουν σημαντικές αναμετρήσεις με τη Λίβερπουλ και την Παρί Σεν Ζερμέν. Έπειτα, η αθλητική δικαιοσύνη θα ακολουθήσει τη διαδικασία της. Ο Τζίτζι, πάντως, έχει λάβει εγγυήσεις από τη Μάντσεστερ Σίτι», πρόσθεσε.

Έτσι, παρά την αβεβαιότητα που επικρατεί γύρω από την τελική τιμωρία της αγγλικής ομάδας και τις πιθανές επιπτώσεις στο ρόστερ της, ο Ντοναρούμα έχει λάβει διαβεβαιώσεις από τη διοίκηση πως τα πλάνα για την παρουσία του στην ομάδα δεν έχουν αλλάξει.