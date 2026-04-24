Ατλέτικο Μαδρίτης: Θέλει τον Γιούλιαν Μπραντ από τη Ντόρτμουντ
Onsports Team 24 Απριλίου 2026, 07:41
Ως τον ιδανικό αντικαταστάτη του Γκριεζμάν θεωρούν τον Μπραντ οι «ροχιμπλάνκος».

Μετά από επτά χρόνια στην Μπορούσια ο διεθνής επιθετικός μέσος Γιούλιαν Μπραντ θα αποχωρήσει τον Ιούνιο.

Ωστόσο, ο Γερμανός άσος δεν αναμένεται να έχει έλλειψη από ενδιαφέρουσες προσφορές για να συνεχίσει την καριέρα του. Σύμφωνα με την Marca, η Ατλέτικο Μαδρίτης τον έχει ήδη εντοπίσει ως στόχο για την ενίσχυση της επίθεσής της την επόμενη σεζόν.

Η ομάδα της ισπανικής πρωτεύουσας εκτιμά πως ο πρώην παίκτης της Μπάγερ Λεβερκούζεν έχει το προφίλ για να αντισταθμίσει την αποχώρηση του Αντουάν Γκριεζμάν που θα συνεχίσει στην Ορλάντο Σίτι στο τέλος της σεζόν.

Η Άρσεναλ είναι επίσης υποψήφια. Ο 29χρονος Μπραντ μετρά 37 συμμετοχές και 11 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις την εφετινή αγωνιστική περίοδο.



Ροή ειδήσεων

EUROLEAGUE
Μονακό - Μπαρτσελόνα: Συμπληρώνεται το παζλ των playoffs, μαθαίνει αντίπαλο ο Ολυμπιακός
21 λεπτά πριν Μονακό - Μπαρτσελόνα: Συμπληρώνεται το παζλ των playoffs, μαθαίνει αντίπαλο ο Ολυμπιακός
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Ατλέτικο Μαδρίτης: Θέλει τον Γιούλιαν Μπραντ από τη Ντόρτμουντ
55 λεπτά πριν Ατλέτικο Μαδρίτης: Θέλει τον Γιούλιαν Μπραντ από τη Ντόρτμουντ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Γαλλία: 40 χρόνια μετά το Τσερνόμπιλ η ραδιενέργεια εντοπίζεται σε γάλα, τυριά και κρέας
4 ώρες πριν Γαλλία: 40 χρόνια μετά το Τσερνόμπιλ η ραδιενέργεια εντοπίζεται σε γάλα, τυριά και κρέας
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Premier League: Τα κριτήρια ισοβαθμίας ευνοούν τη Μάντσεστερ Σίτι
6 ώρες πριν Premier League: Τα κριτήρια ισοβαθμίας ευνοούν τη Μάντσεστερ Σίτι
Όλες οι ειδήσεις
