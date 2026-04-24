Ατλέτικο Μαδρίτης: Θέλει τον Γιούλιαν Μπραντ από τη Ντόρτμουντ

Ως τον ιδανικό αντικαταστάτη του Γκριεζμάν θεωρούν τον Μπραντ οι «ροχιμπλάνκος».

Μετά από επτά χρόνια στην Μπορούσια ο διεθνής επιθετικός μέσος Γιούλιαν Μπραντ θα αποχωρήσει τον Ιούνιο.

Ωστόσο, ο Γερμανός άσος δεν αναμένεται να έχει έλλειψη από ενδιαφέρουσες προσφορές για να συνεχίσει την καριέρα του. Σύμφωνα με την Marca, η Ατλέτικο Μαδρίτης τον έχει ήδη εντοπίσει ως στόχο για την ενίσχυση της επίθεσής της την επόμενη σεζόν.

Η ομάδα της ισπανικής πρωτεύουσας εκτιμά πως ο πρώην παίκτης της Μπάγερ Λεβερκούζεν έχει το προφίλ για να αντισταθμίσει την αποχώρηση του Αντουάν Γκριεζμάν που θα συνεχίσει στην Ορλάντο Σίτι στο τέλος της σεζόν.

Η Άρσεναλ είναι επίσης υποψήφια. Ο 29χρονος Μπραντ μετρά 37 συμμετοχές και 11 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις την εφετινή αγωνιστική περίοδο.