Μπαρτσελόνα: Εκλογές στα μέσα Μαρτίου

Onsports Team

Το Δ.Σ. των «μπλαουγκράνα» αποφάρισε να διεξαχθούν εκλογές στις 15 Μαρτίου για την προεδρία του κλαμπ.

Την προκήρυξη εκλογών για τις 15 Μσρτίου αποφάσισε την το διοικητικό συμβούλιο της Μπαρτσελόνα, στη διάρκεια της τακτικής του συνεδρίασης. Αυτό σημαίνει ότι σε λιγότερο από δύο μήνες τα μέλη του συλλόγου θα βρεθούν στις κάλπες, με τη ψηφοφορία να διεξάγεται στο «Καμπ Νου», ανήμερα του αγώνα με τη Σεβίλλη για την 28η αγωνιστική της LaLiga.

Να επισημανθεί ότι το κλαμπ της Βαρκελώνης πραγματοποιεί παραδοσιακά τις εκλογές του σε ημέρα κάποιου παιχνιδιού, έτσι ώστε να εξασφαλίσει τη μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή ψηφοφόρων.

Ο νυν διοικητικός ηγέτης της «Μπαρτσα», Ζοάν Λαπόρτα, είχε ήδη εκφράσει το ενδεχόμενο διεξαγωγής των εκλογών τον Μάρτιο, με την εναλλακτική επιλογή να ήταν η μετάθεσή τους για το τέλος της σεζόν, τον Ιούνιο, μετά την ολοκλήρωση των αγωνιστικών υποχρεώσεων.

Ωστόσο, η διεξαγωγή τους σε περίπου δύο μήνες διευκολύνει τον αγωνιστικό σχεδιασμό ενόψει της νέας περιόδου, καθώς επιτρέπει να είναι εκ των προτέρων γνωστό ποιος θα είναι ο πρόεδρος που μαζί με τους συνεργάτες του θα ξεκινήσουν τη συγκρότηση του ρόστερ για τη σεζόν 2026/2027.

Το εκλογικό τοπίο, όπως διαμορφώνεται σήμερα, περιλαμβάνει τέσσερις προ-υποψηφίους. Από τη μία πλευρά βρίσκονται ο νυν πρόεδρος και ο Βίκτορ Φοντ, ο οποίος είχε ήδη θέσει υποψηφιότητα στις εκλογές του 2021.

Σε αυτούς προστίθενται ακόμη δύο: ο Τσάβι Βιλαχοάνα, επίσης προ-υποψήφιος τότε και πρώην μέλος του διοικητικού συμβουλίου επί προεδρίας Μπαρτομέου και τέλος, ο Μαρκ Σιρία, ο οποίος πριν από λίγες ημέρες εξέφρασε επίσης την πρόθεσή του να διεκδικήσει την προεδρία.