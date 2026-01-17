Premier League: Πήρε βαθμό η Νότιγχαμ από την Άρσεναλ
Στο +7 από την Μάντσεστερ Σίτι οι «κανονιέρηδες» που δεν νίκησαν στην έδρα της Φόρεστ (0-0) – Αποτελέσματα και βαθμολογία.
Η Μάντσεστερ Σίτι έχασε στην έδρα της Γιουνάιτεντ. Η Λίβερπουλ έφερε ισοπαλία με την Μπέρνλι στην έδρα της. Η Άρσεναλ χωρίς άγχος έπαιξε στο
«σπίτι» της Νότιγχαμ Φόρεστ για να διευρύνει τη διαφορά της στην κορυφή.
Όμως οι γηπεδούχοι της έβαλαν δύσκολα και άντεξαν παίρνοντας το 0-0. Έτσι οι «κανονιέρηδες» ανέβασαν τη διαφορά τους από τη Σίτι στο +7 και περιμένουν το αποτέλεσμα της Άστον Βίλα που υποδέχεται την Έβερτον, με τους «χωριάτες» να μπορούν σε περίπτωση νίκης να μειώσουν στους 4 τους βαθμούς απ’ την κορυφή.
PREMIER LEAGUE – 22η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Μάντσεστερ Γ.-Μάντσεστερ Σίτι 2-0
Τσέλσι-Μπρέντφορντ 2-0
Λιντς-Φούλαμ 1-0
Λίβερπουλ-Μπέρνλι 1-1
Σάντερλαντ-Κρίσταλ Πάλας 2-1
Τότεναμ-Γουέστ Χαμ 1-2
Νότιγχαμ Φόρεστ-Άρσεναλ 0-0
Γουλβς-Νιούκαστλ 18/1
Άστον Βίλα-Έβερτον 18/1
Μπράιτον-Μπόρνμουθ 19/1
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Άρσεναλ 50
Μάντσεστερ Σίτι 43
Άστον Βίλα 43 -21αγ.
Λίβερπουλ 36
Μάντσεστερ Γ. 35
Τσέλσι 34
Μπρέντφορντ 33
Σάντερλαντ 33
Νιούκαστλ 32 -21αγ.
Φούλαμ 31
Μπράιτον 29 -21αγ.
Έβερτον 29 -21αγ.
Κρίσταλ Πάλας 28
Τότεναμ 27
Μπόρνμουθ 26 -21αγ.
Λιντς 25
Νότιγχαμ Φόρεστ 22
Γουέστ Χαμ 17
Μπέρνλι 14
Γουλβς 7 -21αγ.