Λεβερκούζεν: Νέα ήττα στην Γερμανία πριν τον Ολυμπιακό για το Champions League

AP Photo/Martin Meissner

Onsports Team

Σε κακό… φεγγάρι βρίσκεται η Μπάγερ Λεβερκούζεν, λίγες μόλις ημέρες πριν από την κρίσιμη αναμέτρησή της με τον Ολυμπιακό στο «Γ. Καραϊσκάκης» για τη League Phase του Champions League.

Μετά τη βαριά εντός έδρας ήττα 4-1 από τη Στουτγκάρδη, οι «ασπιρίνες» γνώρισαν νέα απώλεια βαθμών, αυτή τη φορά εκτός έδρας, χάνοντας 1-0 από τη Χοφενχάιμ. Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης σημείωσε μόλις στο 9ο λεπτό ο Μπούργκερ, με τη Λεβερκούζεν να μην καταφέρνει στη συνέχεια να βρει απάντηση.

Η ομάδα του Κάσπερ Χιούλμαντ παρατάχθηκε με τους Φλέκεν (Μπλάσβιτς στο 60’), Κουάνσα, Μπαντέ, Άντριχ, Αρτούρ (Μαζά στο 46’), Αλέις Γκαρθία, Φερνάντες (Κοφάν στο 46’), Γκριμάλντο, Πόκου (Τέγια στο 74’, Χόφμαν στο 81’), Τίλμαν και Σικ, ωστόσο δεν κατάφερε να αποφύγει τη δεύτερη σερί ήττα.

Με αυτό το αποτέλεσμα, η Λεβερκούζεν παρέμεινε στους 29 βαθμούς και υποχώρησε στην 6η θέση της βαθμολογίας, ενώ η Χοφενχάιμ εκμεταλλεύτηκε τη νίκη και ανέβηκε στην 3η θέση.

Συνοπτικά, τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 18ης αγωνιστικής:

Παρασκευή 16 Ιανουαρίου

Βέρντερ Βρέμης-Άιντραχτ Φρανκφούρτης 3-3 (29΄ Νίνμαχ, 78΄ Στάγκε, 81΄ Μιλόσεβιτς - 1΄ Καλιμουεντό, 56΄ Κόλινς, 90΄+5 Κνάουφ)

Σάββατο 17 Ιανουαρίου

Ντόρτμουντ-Ζανκτ Πάουλι 3-2 (45΄+1 Μπραντ, 54΄ Αντεγέμι, 90΄+5 πεν. Τσαν - 62΄ Σαντς, 75΄ Τζόουνς)

(45΄+1 Μπραντ, 54΄ Αντεγέμι, 90΄+5 πεν. Τσαν - 62΄ Σαντς, 75΄ Τζόουνς) Βόλφσμπουργκ-Χαϊντενχάιμ 1-1 (80΄ Γεντς - 45΄+1 Μπεκ)

(80΄ Γεντς - 45΄+1 Μπεκ) Χοφενχάιμ-Λεβερκούζεν 1-0 (9΄ Μπούργκερ)

(9΄ Μπούργκερ) Κολωνία-Μάιντς 2-1 (57΄, 86΄ Άτσε, 29΄ Μπελ)

(57΄, 86΄ Άτσε, 29΄ Μπελ) Αμβούργο-Γκλάντμπαχ 0-0

19:30 Λειψία-Μπάγερν Μονάχου

Κυριακή 18 Ιανουαρίου

16:30 Στουτγκάρδη-Ουνιόν Βερολίνου

18:30 Άουγκσμπουργκ-Φράιμπουργκ

Η Βαθμολογία (σε 17 αγώνες)

Μπάγερν Μονάχου 47

Ντόρτμουντ 37 -18αγ.

Χόφενχαϊμ 33 -17αγ.

Λειψία 32 -16αγ.

Στουτγκάρδη 32

Λεβερκούζεν 29 -17αγ.

Άιντραχτ Φρανκφούρτης 27 -18αγ.

Φράιμπουργκ 23

Ουνιόν Βερολίνου 23

Κολωνία 20 -18αγ.

Γκλάντμπαχ 20 -18αγ.

Βόλφσμπουργκ 19 -18αγ.

Βέρντερ Βρέμης 18

Αμβούργο 17 -17αγ.

Άουγκσμπουργκ 15

Χάιντενχαϊμ 13 -18αγ.

Μάιντς 05 12 -18αγ.

Ζανκτ Πάουλι 12 -17αγ.