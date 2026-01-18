Μεταγραφές: «Βόμβα» με Κλωναρίδη! Αυτή είναι η νέα του ομάδα

INTIME SPORTS

Onsports Team

Η ομάδα της Δυτικής Αττικής προχώρησε σε μια κίνηση που προκαλεί αίσθηση και αλλάζει τα δεδομένα στη φετινή Γ’ Εθνική. Ο Άρης Πετρούπολης έριξε τη μεγάλη «βόμβα», κλείνοντας συμφωνία με έναν ποδοσφαιριστή υψηλού επιπέδου και πλούσιου βιογραφικού.

Ο Κλωναρίδης, με σημαντική παρουσία στη Super League και θητεία σε κορυφαίους συλλόγους όπως η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός, έρχεται να προσδώσει ποιότητα, εμπειρία και προσωπικότητα στο ρόστερ της ομάδας.

Αναλυτικά, στην ανακοίνωση αναφέρεται:

«Το διοικητικό συμβούλιο του Άρη Πετρούπολης βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει τη συμφωνία με τον ποδοσφαιριστή Βίκτωρα Κλωναρίδη. Το νέο μας μεταγραφικό απόκτημα γεννήθηκε στις 28 Ιουλίου 1992 στο Βέλγιο και αγωνίζεται με την ίδια ευχέρεια σε όλες τις θέσεις της επίθεσης.

Πρόκειται για μια από τις μεγαλύτερες μεταγραφές στην ιστορία του συλλόγου, η οποία αναβαθμίζει το αγωνιστικό πρεστίζ της ομάδας μας, όπως συνέβη και στην περίπτωση του Αμπιολα Νταουντα.

Ο Κλωναρίδης διαθέτει τεράστια εμπειρία, έχοντας καταγράψει περισσότερες από 170 συμμετοχές στη Superleague 1, ενώ υπήρξε διεθνής με τις μικρές εθνικές ομάδες του Βελγίου (U19). Το νέο μας απόκτημα έρχεται να βοηθήσει στον μεγάλο στόχο που έχουμε θέσει, φέροντας παραστάσεις από κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα όπως το Σαμπιονά, όπου αγωνίστηκε με τη Λιλ και τη Λανς, καθώς και την Τουρκία με την Ουμρανίεσπορ. Στην Ελλάδα έγινε ευρύτερα γνωστός από τη θητεία του στην ΑΕΚ, με την οποία κατέκτησε το πρωτάθλημα Ελλάδας (2017-2018) και το Κύπελλο (2010-2011), ενώ πανηγύρισε το Κύπελλο Ελλάδας και με τον Παναθηναϊκό το 2014, έχοντας συμπληρώσει πάνω από 100 εμφανίσεις με το «τριφύλλι».

Με επιτυχημένα περάσματα από τον ΑΠΟΕΛ, τον Ατρόμητο, την Κηφισιά και πρόσφατα τη Φορτζ FC στον Καναδά, ο Κλωναρίδης αποτελεί μια προσωπικότητα του ποδοσφαίρου που θα προσφέρει πολύτιμα εφόδια στον Άρη Πετρούπολης.

Βίκτωρα, καλώς όρισες στην ομάδα μας!».