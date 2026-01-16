Κρίσταλ Πάλας: Αποχωρεί ο Γκλάσνερ στο τέλος της σεζόν

Onsports Team

Ολοκληρώνεται μια σπουδαία εποχή για την ομάδα του Λονδίνου, καθώς ο Αυστριακός με την ολοκλήρωση της σεζόν θα φύγει από την ομάδα.

Στη λήξη της φτάνει η συνεργασία της Κρίσταλ Πάλας με τον προπονητή που την οδήγησε στον πρώτο τίτλο της ιστορίας της. Ο Όλιβερ Γκλάσνερ δήλωσε ότι δεν θα ανανεώσει το συμβόλαιό του με τον σύλλογο του Λονδίνου, κάτι που σημαίνει ότι ο Αυστριακός τεχνικός θα αποχωρήσει από το «Σέλχαρστ Παρκ» στο τέλος της τρέχουσας σεζόν.

«Η απόφαση ελήφθη εδώ και μήνες. Είχα μία συνάντηση με τον Στιβ (σ.σ. Πάρις, συνιδιοκτήτη και πρόεδρο της Κρίσταλ Πάλας) τον Οκτώβριο, κατά τη διάρκεια της διακοπής. Είχαμε μία μακρά συζήτηση και του είπα ότι δεν θα υπογράψω νέο συμβόλαιο. Συμφωνήσαμε εκείνη τη στιγμή ότι ήταν καλύτερο να μείνει μεταξύ μας και να παραμείνει εμπιστευτικό για τρεις μήνες. Τώρα όμως είναι σημαντικό να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Είχαμε ένα πολύ βαρύ πρόγραμμα και γι' αυτό δεν θέλαμε να μιλήσουμε γι' αυτό» δήλωσε ο 51χρονος προπονητής.

Ο Γκλάσνερ ανέλαβε την Πάλας στα μέσα της περιόδου 2023-24 και πέρυσι την οδήγησε στην κατάκτηση του κυπέλλου, του πρώτου σημαντικού τίτλου στα 164 χρόνια του συλλόγου, ενώ τον Αύγουστο πανηγύρισε και την κατάκτηση του Community Shield. Οι επιτυχίες του στο Λονδίνο τον έχουν βάλει στο «στόχαστρο» μεγάλων ομάδων, όπως η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.