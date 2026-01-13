Ομάδες

Νέα «βόμβα» από την Αργεντινή «Υπογράφει για 4 χρόνια στον Παναθηναϊκό»
Οnsports Τeam 13 Ιανουαρίου 2026, 14:41
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ / Παναθηναϊκός

Νέα «βόμβα» από την Αργεντινή «Υπογράφει για 4 χρόνια στον Παναθηναϊκό»

Σύμφωνα με ένα ακόμα δημοσίευμα η υπόθεση μεταγραφής του Σαντίνο Αντίνο στον Παναθηναϊκό ολοκληρώθηκε με τους  «πράσινους» να δίνουν το μυθικό ποσό των 10.000.000 ευρώ για το 75% των δικαιωμάτων του.

Προ των πυλών είναι η σπουδαία μεταγραφή του Σαντίνο Αντίνο στον Παναθηναϊκό, καθώς σύμφωνα με νέες πληροφορίες από την Αργεντινή, Παναθηναϊκός και Γοδόι Κρουζ τα βρήκαν σε όλα με την ελληνική ομάδα να καταβάλλει 10.000.000 ευρώ για την απόκτηση του 75% των διακιωμάτων του παίκτη. 

Με νεότερες αναρτήσεις τους γνωστοί Αργεντινοί δημοσιογράφοι κάνουν λόγο για "τελειωμένη" μεταγραφή και ο Σαντίνο Αντίνο προβάρει τη φανέλα με το τριφύλλι στο στήθος. 

Συγκεκριμένα ο Γκερμάν Γκαρσία Γκρόβα που ασχολείται επισταμένως με την υπόθεση, κάνει λόγο για οριστική συμφωνία, έναντι 10 εκατ. ευρώ για το 75% των δικαιωμάτων του ποδοσφαιριστή (αν και οι πληροφορίες ανέφεραν ότι τα χρήματα είναι λιγότερα), με τον νεαρό εξτρέμ να υπογράφει για τέσσερα χρόνια στον Παναθηναϊκό. 



