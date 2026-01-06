Ο Σόλσκιερ προ των πυλών της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Onsports Team

Σύμφωνα με δημοσιεύματα ο εκ των κορυφαίων επιθετικών της Γιουνάιτεντ ετοιμάζεται να καθίσει για δεύτερη φορά στον πάγκο της ομάδας του Μάντσεστερ.

Για μία ακόμα φορά στη μετά... Φέργκιουσον εποχή η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ βρίσκεται σε κρίση και βρίσκεται και πάλι σε αναζήτηση προπονητή.

Πριν από περίπου ενάμιση χρόνο άπαντες θεώρησαν πως επιτέλους οι "Κόκκινοι Διάβολοι" βρήκαν αυτό που έψαχναν στο πρόσωπο του Ρούμπεν Αμορίμ, αλλά κάτι τέτοιο δεν επιβεβαιώθηκε στην πράξη μιας και 14 μήνες αργότερα ο Πορτογάλος αποτελεί παρελθόν από τον πάγκο της ομάδας, μη μπορώντας να επαναφέρει τη Γιουνάιτεντ στον δρόμο των επιτυχιών.

Μια παλιά δόξα της ομάδας, ο Ντάριν Φλέτσερ είναι αυτός που ανέλαβε να αντικαταστάσει προσωρινά τον Αμορίμ αλλά σύμφωνα με δημοσιεύματα η διοίκηση του κλαμπ θέλει να εμπιστευτεί το "τιμόνο", μέχρι το τέλος της σεζόν σε μια... δοκιμασμένη λύση.

Και αυτή δεν είναι άλλη από τον Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ.

Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάν, το όνομα του βρίσκεται ψηλά στη λίστα της Γιουνάιτεντ, με τον πρώην προπονητή της να έχει δείξει ενδιαφέρον να αναλάβει ρόλο υπηρεσιακού, ανεξάρτητα από το διάστημα που θα του ζητήσουν οι άνθρωποι των Κόκκινων Διαβόλων να μέινει στον πάγκο.