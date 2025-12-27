Premier League: Δεν το κουνάει από την κορυφή η Άρσεναλ
Οι «κανονιέρηδες» επικράτησαν 2-1 της Μπράιτον και επανήλθαν στην πρώτη θέση – Με το ίδιο σκορ νίκη η Λίβερπουλ την Γουλβς.
Η νίκη της Μάντσεστερ Σίτι επί της Νότιγχαμ Φόρεστ, την έφερνε προσωρινά στην κορυφή. Η Άρσεναλ, όμως, δεν ήταν διατεθειμένη για Χριστουγεννιάτικα δώρα. Οι «κανονιέρηδες» επικράτησαν 2-1 της Μπράιτον και επανήλθαν στην πρώτη θέση.
Το γκολ του Όντεγκαρντ και το αυτογκόλ του Ρούτερ διαμόρφωσαν το 2-0 στο 52’. Οι «γλάροι» μείωσαν με τον Γκόμες στο 64’ και οι φιλοξενούμενοι απείλησαν στο τέλος. Όμως ο Ράγια κράτησε το 2-1 και έτσι η Άρσεναλ γύρισε στην κορυφή. Ο Κωστούλας πέρασε ως αλλαγή στο 87’.
Νίκη με το ίδιο σκορ και για την Λίβερπουλ. Στο «Άνφιλντ» οι «κόκκινοι» επικράτησαν 2-1 της Γουλβς. Γκράφενμπερχ και Βιρτς έδωσαν προβάδισμα δύο τερμάτων πριν το ημίχρονο. Ο Μπουένο μείωσε στο τελικό 2-1 στο 52’.
Η Μπρέντφορντ επικράτησε άνετα με 4-1 της Μπόρνμουθ. Ο Σάντε έκανε χατ τρικ για τους γηπεδούχους, με το τέταρτο γκολ να είναι αυτογκόλ από τον Πέτροβιτς. Ο Σεμένιο πέτυχε το γκολ της τιμής για τους φιλοξενούμενους.
Μπέρνλι και Έβερτον έμειναν στο 0-0, ενώ η Φούλαμ με τέρμα του Χιμένες στο 86’ έφυγε νικήτρια απ’ την έδρα της Γουέστ Χαμ.
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Άρσεναλ 42
Μάντσεστερ Σίτι 40
Άστον Βίλα 36 -17αγ.
Λίβερπουλ 32
Τσέλσι 29 -17αγ.
Μάντσεστερ Γ. 29
Σάντερλαντ 27 -17αγ.
Μπρέντφορντ 26
Κρίσταλ Πάλας 26 -17αγ.
Φούλαμ 26
Έβερτον 25
Μπράιτον 24
Νιούκαστλ 23
Τότεναμ 22 -17αγ.
Μπόρνμουθ 22
Λιντς 19 -17αγ.
Νότιγχαμ Φόρεστ 18
Γουέστ Χαμ 13
Μπέρνλι 11
Γουλβς 2