Παγκόσμιο Κύπελλο 2026: Σοκαριστική αύξηση τιμών εισιτηρίων συγκριτικά με το Κατάρ

Onsports Team

Στο Μουντιάλ 2022 ένας φίλαθλος με 1.650 ευρώ μπορούσε να δει όλους τους αγώνες των ομάδων που έφτασαν στον τελικό, ενώ τώρα θα χρειαστούν 6.000!

Έντονες είναι οι αντιδράσεις των φιλάθλων, αναφορικά με τις τιμές των εισιτηρίων που ανακοίνωσε η FIFA για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026. Η αύξηση των τιμών είναι τεράστια και πλέον το έξοδο είναι τεράστιο για να παρακολουθήσει κάποιος αγώνα, ακόμη και στην φθηνότερη κατηγορία εισιτηρίων.

Είναι χαρακτηριστικό πως η φθηνότερη τιμή για να δει κάποιος τον τελικό στο Νιου Τζέρσεϊ, είναι 3.500 ευρώ. Στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ το 2022, η αντίστοιχη κατηγορία εισιτηρίων στοίχιζε 512 ευρώ.

Συγκεκριμένα έχουν οριστεί τρεις κατηγορίες εισιτηρίων. Η οικονομική για τον τελικό είναι 3.500, η μέση τιμή 4.700 και η premium φτάνει στα 7.500. Παράλληλα, δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για εκπτώσεις. Όπως για παράδειγμα σε παιδικά εισιτήρια.

Κάτι που έχει ενοχλήσει ιδιαίτερα, είναι η τιμολογιακή πολιτική της FIFA αναλογικά με την εμπορικότητα των ομάδων. Όσοι θέλουν να δουν Εθνικές όπως η Αργεντινή, η Βραζιλία, η Αγγλία, η Γαλλία, θα πρέπει να δώσουν περίπου 15-20% περισσότερα χρήματα απ’ όσους δουν ματς χωρίς τα «μεγάλα» ονόματα του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

Οι κατηγορίες των αγώνων στη φάση ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου, κυμαίνονται στα 225 ευρώ, 425 ευρώ και 595 ευρώ. Στις αντίστοιχες του Κατάρ το 2022, οι τιμές ήταν 77 ευρώ, 186 ευρώ και 250 ευρώ.

Στα παιχνίδια των προημιτελικών οι φίλαθλοι θα επιλέξουν ανάμεσα σε: 577 ευρώ, 860 ευρώ ή 1.221 ευρώ. Στα ημιτελικά τώρα, οι τιμές αρχίζουν από 780 τα… φθηνά, συνεχίζουν στα 2.070 και φτάνουν τα 2.700 ευρώ.

Για να δει ένας φίλαθλος την πορεία μιας ομάδας που θα φτάσει μέχρι τον τελικό της διοργάνωσης, θα πρέπει να ξοδέψει συνολικά 6.000 ευρώ. Η αντίστοιχη τιμή για όλα τα παιχνίδια μιας ομάδας που πήγε τελικό στο Κατάρ, έφτανε τα 1.650 ευρώ.