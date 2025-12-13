AEK – Παναθηναϊκός AKTOR: Μια βραδιά με δώρα κι εκπλήξεις έχει ετοιμάσει η «κιτρινόμαυρη» ΚΑΕ

INTIME SPORTS

Παιχνίδι… ειδικών συνθηκών θα διεξαχθεί απόψε στη SUNEL Arena.

Για τη 10η αγωνιστική της Greek Basketball League, η ΑΕΚ υποδέχεται τον Παναθηναϊκό AKTOR.

Δύο μέρες μετά την αναμέτρηση στο Μιλάνο, όπου και ηττήθηκαν με κακή εμφάνιση από την Αρμάνι, οι «πράσινοι» ψάχνουν αντίδραση κόντρα στη μαχητική, αλλά σε ακόμα ένα ματς, αποδεκατισμένη, λόγω των τραυματισμών, «Ένωση».

Λίγες ώρες πριν το τζάμπολ, η «κιτρινόμαυρη» ΚΑΕ γνωστοποίησε τις δραστηριότητες και τις εκπλήξεις που περιμένουν τους φίλους της ομάδας που θα βρεθούν στη SUNEL Arena.

Το ΑΕΚ - Παναθηναϊκός AKTOR είναι προγραμματισμένο για το το βράδυ του Σαββάτου (13/12) στις 20:30 και θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ ΑΕΚ

«Η AEK BC συνεχίζει τις δράσεις της και στον αγώνα με τον Παναθηναϊκό ΑΚTOR.

Oι συνοπαδοί μας θα πρέπει να γεμίσουν τη SUNEL Arena και να στηρίξουν τη «Βασίλισσα» στην απαιτητική αποψινή αναμέτρηση, αλλά θα έχουν την ευκαιρία ν’ απολαύσουν και πολλά δρώμενα.

>Τα παιδιά από συλλόγους, σχολεία και 27 φορείς στο σύνολο, θα φιλοξενηθούν στην «Παιδική Εξέδρα» στο πλαίσιο της ενεργοποίησης του Kids’ Experience. Ο Panda Pandou θα μοιράσει δώρα από τη Χάρτινη Πόλη του Ομίλου ΝΑΚΑ αλλά και όλα τα παιδιά, σε όλες τις κερκίδες, θα πάρουν από ένα παραμύθι, επίσης από τη Χάρτινη Πόλη του Ομίλου ΝΑΚΑ.

>Τα μικρά μας Αετόπουλα από το Τμήμα Mini, θ’ απολαύσουν την εμπειρία του προγράμματος Hi-5 και θα υποδεχθούν στο γήπεδο τους αθλητές της «Βασίλισσας».

>Η Ομάδα μας θα φιλοξενήσει Τμήματα cheerleading από το Γυμναστικό Όμιλο Νέας Ιωνίας «Εν Κινήσει», ο οποίο σημείωσε σημαντικές επιτυχίες τη χρονιά, που πέρασε.

>Οι Αλκυονίδες Youth Cheer Jazz κατέκτησαν την 3η πανελλήνια θέση το Καλοκαίρι του 2025, αναδείχθηκαν Κυπελλούχες Ελλάδος το Φθινόπωρο στη Θεσσαλονίκη και πήραν την 1η θέση στο European Cheer Open, εξασφαλίζοντας την πρόκριση για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026, μαζί με τη Junior ομάδα.

>Οι Glitter Rockets Primary Cheer Pom κατάφεραν δύο μεγάλες νίκες, κατακτώντας την 1η θέση τόσο στο διεθνές Olympus Cheer Open το Καλοκαίρι όσο και στο European Cheer Cup το Φθινόπωρο.

>Η ομάδα Primary Cheer HipHop Double κατέκτησε την 1η θέση στο διεθνές Olympus Cheer Open και πήρε την 5η θέση στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 2025. Θα έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε και τις τρεις αυτές ομάδες, στα δεκάλεπτα αλλά και στο ημίχρονο του αγώνα.

>Πέντε τυχεροί, θα κερδίσουν δώρα της Barber Club σειράς, για ολοκληρωμένη περιποίηση προσώπου και σώματος, από τη L‘oreal Paris Men Experts. Αρκεί να βρουν το τυχερό αυτοκόλλητο στη θέση τους, να το ξεκολλήσουν και στο ημίχρονο να βρουν τον Panda Pandou για να το ανταλλάξουν με το δώρο τους.

>Τρεις τυχεροί θα έχουν την ευκαιρία να πάρουν μέρος σ’ ένα διαγωνισμό βολών και χαράς. Πριν από την έναρξη του αγώνα, ο Panda Pandou θα επιλέξει τυχαία τρεις φιλάθλους, οι οποίοι στο ημίχρονο, μετά το χορευτικό των Glitter Rockets Primary Cheer Pom, θα εκτελέσουν από τρεις βολές. Όποιος ευστοχήσει στις περισσότερες θα κερδίσει μία δωροεπιταγή από τη L’artigiano, αξίας 100 ευρώ, ενώ οι άλλοι δύο θα κερδίσουν από μία δωροεπιταγή αξίας 50 ευρώ. Η L’artigiano, θα μοιράσει κουπόνια στις εισόδους των θυρών, ενώ υπενθυμίζουμε πως με τον κωδικό AEKBC20 απολαμβάνεις κάθε φορά 20% έκπτωση σε όλα τα προϊόντα του online καταλόγου, για online παραγγελίες (website & app).

Τέλος, όσοι βρεθείτε στη SUNEL Arena, μη ξεχάσετε να επισκεφτείτε το bazaar του Συλλόγου «Το Εργαστήρι» και να κάνετε τα Χριστουγεννιάτικα Δώρα σας ν’ αξίζουν ακόμη περισσότερο. Ο Σύλλογος «Το Εργαστήρι» ιδρύθηκε το 1978 από γονείς ατόμων με νοητική αναπηρία και εδώ και σχεδόν πέντε δεκαετίες προσφέρει σταθερά τις υπηρεσίες του σε ενήλικες με νοητική αναπηρία. Η Ομάδα μας, βρίσκεται για 5η περίοδο δίπλα στο «Εργαστήρι» και είμαστε υπερήφανοι, που και το Εργαστήρι μας αγκαλιάζει με την ίδια αγάπη».