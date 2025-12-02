Ρεάλ Μαδρίτης: Δυσαρέσκεια Καμαβινγκά για Αλόνσο - Ζήτησε να φύγει

Eurokinissi

Ραγδαίες εξελίξεις φαίνεται πως υπάρχουν γύρω από το μέλλον του Εντουάρ Καμαβινγκά στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Παρά το γεγονός ότι ο 23χρονος Γάλλος διεθνής μέσος ανανέωσε πρόσφατα το συμβόλαιό του έως τον Ιούνιο του 2029, το ενδεχόμενο αποχώρησής του τον Ιανουάριο είναι πλέον ορατό.

Σύμφωνα με την αθλητική εφημερίδα «AS», ο Καμαβινγκά έχει εκφράσει τη δυσαρέσκειά του προς τον προπονητή της «βασίλισσας» Τσάμπι Αλόνσο και έχει ζητήσει ο ίδιος να παραχωρηθεί στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο. Ο νεαρός μέσος θεωρεί ότι δεν έχει τον ρόλο που επιθυμεί στην ομάδα, γεγονός που τον έχει οδηγήσει στην απόφαση να αναζητήσει νέο προορισμό.

Το ενδιαφέρον από την Premier League είναι έντονο, με τη Νιούκαστλ, τη Μάντσεστερ Σίτι και τη Λίβερπουλ να έχουν ήδη εκφράσει επίσημα το ενδιαφέρον τους, σύμφωνα με τα ισπανικά δημοσιεύματα. Παράλληλα, η αγγλική ιστοσελίδα «Football Insider» αναφέρει πως ο Καμαβινγκά είναι απογοητευμένος από το ότι δεν λογίζεται ως βασικός σε όλα τα παιχνίδια και έχει ζητήσει από τον μάνατζέρ του να επιταχύνει τις διαδικασίες προκειμένου να συνεχίσει την καριέρα του στην Αγγλία.

Την ίδια στιγμή, η ιστοσελίδα «Caught Offside» υποστηρίζει ότι η Λίβερπουλ είναι έτοιμη να καταθέσει πρόταση ύψους 70 εκατομμυρίων ευρώ για την απόκτησή του, σε μια προσπάθεια να ενισχύσει περαιτέρω τη μεσαία γραμμή της.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Τσάμπι Αλόνσο είχε εισηγηθεί το περασμένο καλοκαίρι να απορριφθούν όλες οι προτάσεις για τον παίκτη. Ωστόσο, με τον χρόνο συμμετοχής του Καμαβινγκά να μην είναι ο αναμενόμενος και τη δυσαρέσκεια του παίκτη να αυξάνεται, η στάση της Ρεάλ φαίνεται πως έχει πλέον αλλάξει.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται καθοριστικό, καθώς η Ρεάλ Μαδρίτης θα κληθεί να αποφασίσει αν θα παραχωρήσει έναν από τους πιο ταλαντούχους μέσους της γενιάς του, την ώρα που κορυφαίοι αγγλικοί σύλλογοι ετοιμάζονται για μια μεγάλη μεταγραφική μάχη.