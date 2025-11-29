Ομάδες

Άρσεναλ και Τιερί Ανρί σε ρόλο – έκπληξη για τις ανάγκες πασίγνωστης τηλεοπτικής σειράς
Onsports Team 29 Νοεμβρίου 2025, 02:17
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Άρσεναλ και Τιερί Ανρί σε ρόλο – έκπληξη για τις ανάγκες πασίγνωστης τηλεοπτικής σειράς

Ο Τιερί Ανρί αφηγείται την ιστορία και δίνει τον τόνο της συνεργασίας

Η Paramount προχωρά σε μία νέα συνεργασία με την Άρσεναλ, αξιοποιώντας τον θρύλο του συλλόγου, Τιερί Ανρί, για την προώθηση της πασίγνωστης τηλεοπτικής σειράς Yellowstone και της πλατφόρμας.

Αυτή η κίνηση αυτή έρχεται σε μία περίοδο κατά την οποία η πλατφόρμα ενισχύει θεαματικά την παρουσία στη βρετανική αγορά, μετά την απόκτηση των δικαιωμάτων του Τσάμπιονς Λιγκ.

Μέσα από τη συνεργασία με μία από τις κορυφαίες ομάδες του κόσμου, η Paramount επιδιώκει να φέρει τις τηλεοπτικές της σειρές πιο κοντά στο ευρύ κοινό των «κανονιέρηδων».

Η καμπάνια περιλαμβάνει προωθητικές δράσεις στα κοινωνικά δίκτυα και εικόνες μέσα από το γήπεδο κατά τη διάρκεια των αγώνων, με επίκεντρο το νέο προωθητικό βίντεο For the Love of the Team, στο οποίο ο Ανρί αφηγείται την ιστορία και δίνει τον τόνο της συνεργασίας, ενώ η δυναμική του ποδοσφαίρου συναντά την αφήγηση του Yellowstone.

Δείτε το βίντεο:

 


