Πλήγμα με Ιωαννίδη: Νοκ άουτ για 1,5 μήνα ο επιθετικός της Σπόρτινγκ

Onsports Team

Άσχημα ήταν τα νέα για τον Φώτη Ιωαννίδη, ο οποίος τραυματίστηκε στην αναμέτρηση της Σπόρτινγκ με τη Σάντα Κλάρα και θα μείνει εκτός για περίπου 6 εβδομάδες.

Ο Έλληνας επιθετικός γύρισε με πατερίτσες από τις Αζόρες κι οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε έδειξαν ρήξη έξω πλάγιου συνδέσμου.

Ο αρχικός χρόνος απουσίας του προσδιορίζεται στις 4 με 6 εβδομάδες, κάτι που σημαίνει ότι ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς δεν μπορεί να τον υπολογίζει στα δύο τελευταία παιχνίδια της Εθνικής για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026. Γι' αυτό τον λόγο, άλλωστε, κλήθηκε για πρώτη φορά κι ο Αντρέας Τεττέη.

Να θυμίσουμε ότι το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα παίζει με τη Σκωτία στο «Γ. Καραϊσκάκης», το ερχόμενο Σάββατο (15/11, 21:45) κι εκτός έδρας με τη Λευκορωσία την άλλη Τρίτη (18/11, 21:45).

Τη φετινή σεζόν με τη φανέλα της Σπόρτινγκ, ο Ιωαννίδης είχε 4 γκολ και 3 ασίστ σε 13 αγώνες.