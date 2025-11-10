Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Πλήγμα με Ιωαννίδη: Νοκ άουτ για 1,5 μήνα ο επιθετικός της Σπόρτινγκ
Onsports Team 10 Νοεμβρίου 2025, 13:28
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Πλήγμα με Ιωαννίδη: Νοκ άουτ για 1,5 μήνα ο επιθετικός της Σπόρτινγκ

Άσχημα ήταν τα νέα για τον Φώτη Ιωαννίδη, ο οποίος τραυματίστηκε στην αναμέτρηση της Σπόρτινγκ με τη Σάντα Κλάρα και θα μείνει εκτός για περίπου 6 εβδομάδες.

Ο Έλληνας επιθετικός γύρισε με πατερίτσες από τις Αζόρες κι οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε έδειξαν ρήξη έξω πλάγιου συνδέσμου.

Ο αρχικός χρόνος απουσίας του προσδιορίζεται στις 4 με 6 εβδομάδες, κάτι που σημαίνει ότι ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς δεν μπορεί να τον υπολογίζει στα δύο τελευταία παιχνίδια της Εθνικής για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026. Γι' αυτό τον λόγο, άλλωστε, κλήθηκε για πρώτη φορά κι ο Αντρέας Τεττέη.

Να θυμίσουμε ότι το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα παίζει με τη Σκωτία στο «Γ. Καραϊσκάκης», το ερχόμενο Σάββατο (15/11, 21:45) κι εκτός έδρας με τη Λευκορωσία την άλλη Τρίτη (18/11, 21:45).

Τη φετινή σεζόν με τη φανέλα της Σπόρτινγκ, ο Ιωαννίδης είχε 4 γκολ και 3 ασίστ σε 13 αγώνες.



Ροή ειδήσεων

NBA
Θρήνος στο NBA: Πέθανε ο Λένι Ουίλκενς, τριπλός Hall of Famer και μορφή-σύμβολο του μπάσκετ
23 λεπτά πριν Θρήνος στο NBA: Πέθανε ο Λένι Ουίλκενς, τριπλός Hall of Famer και μορφή-σύμβολο του μπάσκετ
SUPER LEAGUE
Παναθηναϊκός: Επίσημο! Νέος Αθλητικός Διευθυντής ο Κοτσόλης
56 λεπτά πριν Παναθηναϊκός: Επίσημο! Νέος Αθλητικός Διευθυντής ο Κοτσόλης
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Πλήγμα με Ιωαννίδη: Νοκ άουτ για 1,5 μήνα ο επιθετικός της Σπόρτινγκ
1 ώρα πριν Πλήγμα με Ιωαννίδη: Νοκ άουτ για 1,5 μήνα ο επιθετικός της Σπόρτινγκ
BASKET LEAGUE
Παναθηναϊκός AKTOR:Οι μπασκετικές Κυριακές στο σπίτι μας, επιστρέφουν για όλη την πράσινη οικογένεια
2 ώρες πριν Παναθηναϊκός AKTOR:Οι μπασκετικές Κυριακές στο σπίτι μας, επιστρέφουν για όλη την πράσινη οικογένεια
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved