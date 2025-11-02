Κώστας Λάμπρου: Δέχεται απειλές κατά της οικογένειάς του από οπαδούς

Οnsports Τeam

Ο Κώστας Λάμπρου είναι ένας ακόμα Έλληνας που αγωνίζεται στο εξωτερικό.

Ο 34χρονος τερματοφύλακας βρίσκεται από την αρχή της καριέρας του στην Ολλανδία, έχοντας φορέσει -μεταξύ άλλων- τη φανέλα του Άγιαξ, με τον οποίο πανηγύρισε ένα πρωτάθλημα και ένα Κύπελλο.

Πλέον, ο Λάμπρου αγωνίζεται για λογαριασμό της Μπρέντα, έχοντας πάρει φανέλα βασικού στα τελευταία παιχνίδια.

Τα αποτελέσματα δεν είναι αυτά που θα ήθελαν οι οπαδοί, καθώς το 3-3 με την Χέρενφεν, διαδέχθηκε η βαριά ήττα με 4-1 από την Χέρακλες, με τον Έλληνα τερματοφύλακα να δέχεται έντονη κριτική.

Μάλιστα, κάποιοι οπαδοί έκαναν διαδικτυακή επίθεση στον Λάμπρου , στέλνοντάς του στα social media απειλητικά μηνύματα προς τον ίδιο και την οικογένειά του. Ο 34χρονος έκανε ιδιωτικούς τους λογαριασμούς του, εξηγώντας σε ολλανδικό μέσο:

«Έπρεπε να ορίσω το προφίλ μου ως ιδιωτικό. Ξαφνικά λαμβάνω μηνύματα όπως: "Ξέρω πού μένεις", "Ξέρω πού εργάζεται η γυναίκα σου". Αυτό ξεπερνά τα όρια. Όλοι έχουν δικαίωμα να έχουν γνώμη για την απόδοσή μου. Αυτό είναι μέρος του ποδοσφαίρου. Αλλά μόλις γίνει προσωπικό, μόλις εμπλακεί η οικογένειά σου... τότε είναι δύσκολο να το επεξεργαστείς».