Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Κώστας Λάμπρου: Δέχεται απειλές κατά της οικογένειάς του από οπαδούς
Οnsports Τeam 02 Νοεμβρίου 2025, 22:27
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κώστας Λάμπρου: Δέχεται απειλές κατά της οικογένειάς του από οπαδούς

Έκλεισε τους λογαριασμούς του στα social media ο Έλληνας τερματοφύλακας.

Ο Κώστας Λάμπρου είναι ένας ακόμα Έλληνας που αγωνίζεται στο εξωτερικό.

Ο 34χρονος τερματοφύλακας βρίσκεται από την αρχή της καριέρας του στην Ολλανδία, έχοντας φορέσει -μεταξύ άλλων- τη φανέλα του Άγιαξ, με τον οποίο πανηγύρισε ένα πρωτάθλημα και ένα Κύπελλο.

Πλέον, ο Λάμπρου αγωνίζεται για λογαριασμό της Μπρέντα, έχοντας πάρει φανέλα βασικού στα τελευταία παιχνίδια.

Τα αποτελέσματα δεν είναι αυτά που θα ήθελαν οι οπαδοί, καθώς το 3-3 με την Χέρενφεν, διαδέχθηκε η βαριά ήττα με 4-1 από την Χέρακλες, με τον Έλληνα τερματοφύλακα να δέχεται έντονη κριτική.

Μάλιστα, κάποιοι οπαδοί έκαναν διαδικτυακή επίθεση στον Λάμπρου , στέλνοντάς του στα social media απειλητικά μηνύματα προς τον ίδιο και την οικογένειά του. Ο 34χρονος έκανε ιδιωτικούς τους λογαριασμούς του, εξηγώντας σε ολλανδικό μέσο:

«Έπρεπε να ορίσω το προφίλ μου ως ιδιωτικό. Ξαφνικά λαμβάνω μηνύματα όπως: "Ξέρω πού μένεις", "Ξέρω πού εργάζεται η γυναίκα σου". Αυτό ξεπερνά τα όρια. Όλοι έχουν δικαίωμα να έχουν γνώμη για την απόδοσή μου. Αυτό είναι μέρος του ποδοσφαίρου. Αλλά μόλις γίνει προσωπικό, μόλις εμπλακεί η οικογένειά σου... τότε είναι δύσκολο να το επεξεργαστείς».



Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE
Super League Βαθμολογία: Σταθερά πρώτος ο ΠΑΟΚ, σταθερά στο -4 η ΑΕΚ
51 λεπτά πριν Super League Βαθμολογία: Σταθερά πρώτος ο ΠΑΟΚ, σταθερά στο -4 η ΑΕΚ
SUPER LEAGUE
ΑΕΚ – Παναιτωλικός 1-0: Ο Πινέδα «έσπασε» στο 92ο λεπτό το αγρινιώτικο τείχος!
1 ώρα πριν ΑΕΚ – Παναιτωλικός 1-0: Ο Πινέδα «έσπασε» στο 92ο λεπτό το αγρινιώτικο τείχος!
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Κώστας Λάμπρου: Δέχεται απειλές κατά της οικογένειάς του από οπαδούς
2 ώρες πριν Κώστας Λάμπρου: Δέχεται απειλές κατά της οικογένειάς του από οπαδούς
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Women’s Football League: Νίκες «Δικεφάλων» πριν το ΠΑΟΚ – ΑΕΚ | Σημαντικό «διπλό» ο Παναθηναϊκός
3 ώρες πριν Women’s Football League: Νίκες «Δικεφάλων» πριν το ΠΑΟΚ – ΑΕΚ | Σημαντικό «διπλό» ο Παναθηναϊκός
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved