Πένθος στο ελληνικό ποδόσφαιρο - Πέθανε ο Γιάννης Κόλλιας

Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 92 ετών άφησε ο Γιάννης Κόλλιας. Ο Έλληνας προπονητής είχε αφήσει το στίγμα του στο ελληνικό ποδόσφαιρο, καθώς ήταν ο τεχνικός της Εθνικής Ελπίδων στην κατάκτηση της 2ης θέσης στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα το 1998.

Την είδηση του θανάτου του έκανε γνωστή η κόρη του Γεωργία, η οποία έγραψε στον προσωπικό της λογαριασμό στα social media: «Πατέρα μου, οδηγέ της ζωής μου, φως μου, στήριγμά μου… τα συν και τα πλην μας, πάντα εκεί, πάντα δίπλα μου. Ένα ακόμη πικρό ποτήρι… πέτα, πέτα, πέτα ψηλά και ξεκουράσου».

Ο Γιάννης Κόλλιας υπήρξε μια ξεχωριστή μορφή του ελληνικού ποδοσφαίρου, με σημαντικές διακρίσεις τόσο εντός όσο και εκτός συνόρων. Από το 1971 έως το 1975 διετέλεσε προπονητής της Εθνικής Νέων, ενώ την περίοδο 1974-1975 ανέλαβε και την Εθνική Ελπίδων.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, εργάστηκε σε πολλές ομάδες της χώρας, μεταξύ των οποίων ως υπηρεσιακός στον Ολυμπιακό. Επίσης ήταν προπονητές σε ομάδες όπως ο Πιερικός, ο Ολυμπιακός Βόλου, η Κόρινθος, η Νίκη Βόλου και ο Παναργειακός.

Με την Εθνική Νέων, κατέκτησε το τουρνουά της Βουλγαρίας το 1973, ενώ την οδήγησε στην 4η θέση στο πρωτάθλημα της UEFA στη Σουηδία, το 1974.