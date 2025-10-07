Ομάδες

Στο Κουβέιτ θα διεξαχθεί το γαλλικό Super Cup
Onsports Team 07 Οκτωβρίου 2025, 02:38
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Το ντέρμπι Παρί Σεν Ζερμέν – Μαρσέιγ στις 8 Ιανουαρίου 2026, θα διεξαχθεί στη συγκεκριμένη χώρα όπως ανακοινώθηκε επίσημα.

Το Κουβέιτ θα φιλοξενήσει τον αγώνα του γαλλικού Super Cup («Trophee des Champions») μεταξύ της Παρί Σεν Ζερμέν και της Μαρσέιγ στις 8 Ιανουαρίου 2026, όπως ανακοίνωσε η ποδοσφαιρική Ομοσπονδία του Κουβέιτ.

«Ο πρόεδρος Σεΐχης Αχμάντ Αλ-Γιουσέφ Αλ-Σαμπάχ υπέγραψε συμφωνία με τη Ligue 1 για τη διεξαγωγή του αγώνα στις 8 Ιανουαρίου στο διεθνές στάδιο Τζαμπέρ Αλ-Αχμάντ», ανέφερε η KWA.

Θα είναι η δεύτερη συνεχόμενη διοργάνωση του «Trophee des Champions» που θα διεξαχθεί εκτός Γαλλίας, μετά το Κατάρ που φιλοξένησε τον αγώνα πέρυσι.

Η Παρί Σεν Ζερμέν έχει κερδίσει το γαλλικό Super Cup τις τρεις τελευταίες σεζόν, επεκτείνοντας το ρεκόρ της σε 13 τίτλους. Η Μαρσέιγ έχει σηκώσει το τρόπαιο τρεις φορές, πιο πρόσφατα το 2011.



