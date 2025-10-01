AEK: Τη Δευτέρα (06/09) ο δεύτερος κύκλος ανοικτών δοκιμαστικών της Ακαδημίας

Την ερχόμενη Δευτέρα (06/09) ξεκινάει ο δεύτερος κύκλος ανοικτών δοκιμαστικών της Ακαδημίας της ΑΕΚ με τρεις σταθμούς τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο.

Μετά την ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου των ανοιχτών δοκιμαστικών που διοργάνωσε η Ακαδημία Ποδοσφαίρου της ΠΑΕ ΑΕΚ σε Αθήνα, Πάτρα, Λαμία και Γιάννενα, σειρά παίρνει ο δεύτερος κύκλος που αρχίζει την ερχόμενη Δευτέρα.

Οι τρεις σταθμοί του θα είναι η Αθήνα, τα Τρίκαλα και η Θεσσαλονίκη τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο. H συμμετοχή αφορά αγόρια γεννημένα τα έτη 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 και 2017 και περιλαμβάνει και τη θέση του τερματοφύλακα. Όλα τα δοκιμαστικά θα γίνουν σε εγκαταστάσεις συνεργαζόμενων ακαδημιών του Δικτύου της ΑΕΚ.

Δείτε στο παρακάτω ποστ όλες τις λεπτομέρειες: