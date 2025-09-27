Ισραήλ: Επιστολή 48 αθλητών που ζητούν τον αποκλεισμό του - «Ο αθλητισμός δεν μπορεί να σιωπά»

Onsports Team

Ντιντιέ Πογκμπά και Χακίμ Ζίγιες ανάμεσα στους 48 αθλητές που υπογράφουν δήλωση με την οποία απαιτούν την αποβολή του Ισραήλ από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Στην επικαιρότητα βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες το ζήτημα του αποκλεισμού ή μη όλων των ισραηλινών ομάδων από τις διοργανώσεις της FIFA και της UEFA.

Την ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται να υπάρχει σχετική σύσκεψη και ψηφοφορία για την οριστική απόφαση της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας ποδοσφαίρου, με την πίεση να είναι μεγάλη, μετά και από τη γενική συνέλευση του ΟΗΕ, όπου μεγάλες χώρες αναγνώρισαν το κράτος της Παλαιστίνης.

Μοναδική εκπρόσωπος του Ισραήλ στις διοργανώσεις της UEFA είναι η Μακάμπι Τελ Αβίβ η οποία στην πρεμιέρα του Europa League, αναμετρήθηκε με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, ενώ η εθνική ομάδα του Ισραήλ συμμετέχει στα προκριματικά για το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Την Παρασκευή (26/9), 48 αθλητές υπέγραψαν επιστολή με την οποία καλούν την UEFA να τιμωρήσει το Ισραήλ «μέχρι να συμμορφωθεί με το διεθνές δίκαιο και να σταματήσει να σκοτώνει αμάχους».

Μεταξύ των υπογραφόντων και ο νικητής του Παγκοσμίου Κυπέλλου με την εθνική ομάδα της Γαλλίας Πολ Πογκμπά, ο Χακίμ Ζίγιες, ο οποίος έχει πάρει θέση πολλές φορές εναντίον του Ισραήλ, ο μέσος της Κρίσταλ Πάλας Σεΐκ Ντοκούρα, ο Σαμ Μόρσι και ο παίκτης του κρίκετ Μοίν Άλι.

Οι αθλητές κάλεσαν την UEFA να αναλάβει δράση, ζητώντας τον άμεσο αποκλεισμό του Ισραήλ από όλους τους αγώνες μέχρι να σεβαστεί το διεθνές δίκαιο και να σταματήσει αυτό που χαρακτήρισαν ως «δολοφονία αμάχων και σκόπιμη λιμοκτονία του πληθυσμού της Γάζας».

Γίνεται αναφορά και στη δολοφονία του Σουλεϊμάν Αλ-Ομπέιντ γνωστού ως «Παλαιστίνιος Πελέ», ο οποίος σύμφωνα με την Παλαιστινιακή Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία σκοτώθηκε όταν ισραηλινές δυνάμεις επιτέθηκαν σε πολίτες που περίμεναν επισιτιστική βοήθεια στη νότια Γάζα.

Αναλυτικά η επιστολή:

«Ως επαγγελματίες αθλητές με διαφορετικό υπόβαθρο, πίστη και πεποιθήσεις, πιστεύουμε ότι ο αθλητισμός πρέπει να τηρεί τις αρχές της δικαιοσύνης, της ισότητας και της ανθρωπιάς.

Ο αθλητισμός δεν μπορεί να μένει σιωπηλός ενώ αθλητές και πολίτες, συμπεριλαμβανομένων παιδιών, δολοφονούνται μαζικά αδιακρίτως στη Γάζα. Είναι υποχρέωση των αθλητικών φορέων να λάβουν μέτρα κατά αθλητικών ομάδων που εκπροσωπούν μια χώρα για την οποία μια επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι διαπράττει γενοκτονία εναντίον Παλαιστινίων στη Γάζα.

Η έκθεση της επιτροπής του ΟΗΕ καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι ισραηλινές αρχές και οι ισραηλινές δυνάμεις ασφαλείας έχουν διαπράξει και συνεχίζουν να διαπράττουν τέσσερις από τις πέντε πράξεις γενοκτονίας που ορίζονται στη Σύμβαση για τη Γενοκτονία του 1948 εναντίον μιας εθνικής, εθνοτικής, φυλετικής ή θρησκευτικής ομάδας - στην προκειμένη περίπτωση, των Παλαιστινίων στη Γάζα.

Δεν πρόκειται για πολιτική ή για λήψη θέσης. Πρόκειται για δικαιοσύνη, ανθρωπιά και τις αξίες που ισχυρίζεται ότι πρεσβεύει ο αθλητισμός και για το να μην επιτρέπεται στα έθνη να συγκαλύπτουν τις παράνομες και απάνθρωπες πράξεις τους μέσω του αθλητισμού. Συμφωνούμε απόλυτα με τον Ισπανό πρωθυπουργό, Πέδρο Σάντσες, ο οποίος πρόσφατα σχολίασε ότι «το Ισραήλ δεν μπορεί να συνεχίσει να χρησιμοποιεί καμία διεθνή πλατφόρμα για να συγκαλύπτει την εικόνα του».

Ο διεθνής αθλητισμός έχει ενεργήσει στο παρελθόν με σκοπό την προστασία της ακεραιότητας του αθλητισμού και την υπεράσπιση των αξιών που πρεσβεύει, όταν οι ενέργειες ενός έθνους παραβίασαν θεμελιωδώς αυτές τις αρχές, παραβιάζοντας τα ανθρώπινα δικαιώματα και το διεθνές δίκαιο.

Σήμερα, αντιμετωπίζουμε μια ακόμη δοκιμασία της συλλογικής μας συνείδησης και η σιωπή και η μη λήψη μέτρων δεν είναι συνετές επιλογές.

Τον Αύγουστο του τρέχοντος έτους, ο κόσμος έχασε τον Σουλεϊμάν αλ-Ομπέιντ, γνωστό ως τον «Παλαιστίνιο Πελέ», ένα ποδοσφαιρικό ταλέντο που ενέπνευσε αμέτρητα παιδιά. Σύμφωνα με την Παλαιστινιακή Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, σκοτώθηκε όταν οι ισραηλινές δυνάμεις επιτέθηκαν σε πολίτες που περίμεναν ανθρωπιστική βοήθεια στη νότια Γάζα. Στη ζωή του, έφερε ελπίδα μέσω του αθλητισμού. Με τον θάνατό του, έχει γίνει μια έντονη υπενθύμιση του γιατί ο κόσμος, και ιδιαίτερα οι αθλητικοί φορείς, πρέπει να δράσουν.

Ως ο επίσημος φορέας εκπροσώπησης των μουσουλμάνων αθλητών στο Ηνωμένο Βασίλειο, η Nujum Sports έχει προσεγγιστεί από παίκτες από όλα τα αθλήματα, μουσουλμάνους, μη μουσουλμάνους και άθρησκους, που θέλουν να σταθούν μαζί ζητώντας δικαιοσύνη.

Αυτοί οι αθλητές έχουν εμπιστευτεί την Nujum Sports για να μεταδώσει το μήνυμά τους και να διασφαλίσει ότι θα φτάσει στα διοικητικά όργανα, τα μέσα ενημέρωσης και την παγκόσμια αθλητική κοινότητα. Ο ρόλος μας είναι να συντονίσουμε τις φωνές τους, να προστατεύσουμε το δικαίωμά τους να μιλούν ανοιχτά για ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να τηρήσουμε την αρχή ότι ο αθλητισμός δεν πρέπει ποτέ να σιωπά μπροστά στην αδικία.

Εμείς, οι υπογράφοντες του Athletes 4peace (athletes4peace.org), καλούμε την UEFA να αποκλείσει αμέσως το Ισραήλ από όλες τις διοργανώσεις μέχρι να συμμορφωθεί με το διεθνές δίκαιο και να τερματίσει τη δολοφονία αμάχων και την εκτεταμένη λιμοκτονία.

Ο αθλητισμός δεν είναι ουδέτερος απέναντι στην αδικία. Το να σιωπάς ισοδυναμεί με το να αποδέχεσαι ότι οι ζωές ορισμένων αξίζουν λιγότερο από τις ζωές άλλων. Πιστεύουμε σε ένα πρότυπο για όλα τα έθνη και όλους τους ανθρώπους, δικαιοσύνη χωρίς διπλά μέτρα και σταθμά».