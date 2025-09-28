Άρσεναλ: Έτοιμος κόντρα στον Ολυμπιακό ο Οντεγκααρντ

Onsports Team

Ένα επιπλέον όπλο στη... φαρέτρα του φαίνεται πως θα έχει ο Μίκελ Αρτέτα, στην επικείμενη (1/10) αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό στο «Emirates», για τη 2η αγωνιστική του Champions League. Μετά από απουσία τριών αγώνων, λόγω τραυματισμού στην ωμοπλάτη, ο Μάρτιν Οντεγκααρντ αναμένεται να είναι διαθέσιμος για την αναμέτρηση της Premier League με τη Νιούκαστλ, την Κυριακή (28/9), όπως δήλωσε ο προπονητής της Αρσεναλ. Κανονικά αναμένεται να αγωνιστεί στο «Σεντ Τζέιμς Παρκ» και ο Μπουκάγιο Σάκα, ο οποίος επανέρχεται σταδιακά μετά το πρόβλημα που αντιμετώπισε στον οπίσθιο μηριαίο, ενώ αντίθετα, ο Ισπανός τεχνικός δεν είχε κάποια νεότερη ενημέρωση για τον Νόνι Μαντουέκε, ο οποίος τραυματίστηκε στο γόνατο στο ντέρμπι της περασμένης εβδομάδας με τη Μάντσεστερ Σίτι και αναμένεται να μείνει αρκετές εβδομάδες εκτός δράσης.

Ο Αρτέτα ρωτήθηκε και για την περίπτωση του Γουίλιαμ Σαλιμπά, ο οποίος φέρεται να έχει συμφωνήσει σε νέο πενταετές συμβόλαιο με τους «κανονιέρηδες», χωρίς όμως να υπάρχει ως τώρα επίσημη ανακοίνωση. «Ας αφήσουμε το σύλλογο να το ανακοινώσει όταν έχει ολοκληρωθεί» σχολίασε ο Ισπανός τεχνικός, ο οποίος χαρακτήρισε τον Γάλλο σέντερ-μπακ «θεμελιώδη» και υπογράμμισε ότι έχει υπερβεί τις προσδοκίες.