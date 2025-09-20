Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Premier League: Πήρε το ντέρμπι του Μέρσεϊσαϊντ η Λίβερπουλ
Onsports Team 20 Σεπτεμβρίου 2025, 17:19
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Premier League: Πήρε το ντέρμπι του Μέρσεϊσαϊντ η Λίβερπουλ

Οι «κόκκινοι» επικράτησαν της Έβερτον 2-1 και με τη νίκη τους αυτή έφτασαν το 5 στα 5 στο αγγλικό πρωτάθλημα.

Το Λίβερπουλ βάφτηκε κόκκινο. Οι «Reds» επικράτησαν στο ντέρμπι της πόλης για την 5η αγωνιστική της Premier League. Με το τελικό 2-1 επί της Έβερτον να τους δίνει συνέχεια στο απόλυτο επικρατήσεων που έχουν ως τώρα στο αγγλικό πρωτάθλημα.

Η ομάδα του Άρνε Σλοτ δεν είχε εύκολο έργο, όμως και σε αυτή την περίπτωση μετράει το αποτέλεσμα. Τα «ζαχαρωτά» είχαν καλή παρουσία και ίσως να άξιζαν κάτι περισσότερο, ενώ είχαν και παράπονα από τη διαιτησία.

Ο Χράφενμπερχ άνοιξε το σκορ, για να έρθει το 2-0 από τον Εκιτικέ. Ο Γκουέγιε μείωσε στο δεύτερο μέρος και γέμισε με άγχος τους γηπεδούχους ειδικά στην τελική ευθεία του ματς.

Η Λίβερπουλ με τη νίκη της έφτασε τους 15 βαθμούς έχοντας το απόλυτο νικών ως τώρα. Η Έβερτον έμεινε στους 7.

 



Ροή ειδήσεων

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Premier League: Πήρε το ντέρμπι του Μέρσεϊσαϊντ η Λίβερπουλ
47 λεπτά πριν Premier League: Πήρε το ντέρμπι του Μέρσεϊσαϊντ η Λίβερπουλ
ΣΠΟΡ
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου: Πέμπτη η Ελίνα Τζένγκο στον ακοντισμό
2 ώρες πριν Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου: Πέμπτη η Ελίνα Τζένγκο στον ακοντισμό
SUPER LEAGUE
Παναθηναϊκός: Στη λίστα και ο Μαρκ Φαν Μπόμελ
2 ώρες πριν Παναθηναϊκός: Στη λίστα και ο Μαρκ Φαν Μπόμελ
EUROLEAGUE
Παναθηναϊκός: «Πέσε κάτω, σήκω ξανά και πάλεψε ακόμα πιο σκληρά» - Το «δυνατό» μήνυμα του Λεσόρ
2 ώρες πριν Παναθηναϊκός: «Πέσε κάτω, σήκω ξανά και πάλεψε ακόμα πιο σκληρά» - Το «δυνατό» μήνυμα του Λεσόρ
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved