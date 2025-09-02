ΑΕΚ: Ανοιχτά δοκιμαστικά σε τέσσερις πόλεις διοργανώνει η Ακαδημία της «Ένωσης»
Ανοιχτά δοκιμαστικά σε Αθήνα, Πάτρα, Λαμία και Γιάννενα διοργανώνει η Ακαδημία Ποδοσφαίρου της ΠΑΕ ΑΕΚ μέσα στον μήνα Σεπτέμβριο.
«Ανοιχτά δοκιμαστικά σε Αθήνα, Πάτρα, Λαμία και Γιάννενα διοργανώνει η Ακαδημία Ποδοσφαίρου της ΠΑΕ ΑΕΚ μέσα στον μήνα Σεπτέμβριο. Η συμμετοχή αφορά αγόρια γεννημένα τα έτη 2012, 2013, 2014, 2015 και 2016 και περιλαμβάνει και τη θέση του τερματοφύλακα. Όλα τα δοκιμαστικά θα γίνουν σε εγκαταστάσεις συνεργαζομένων ακαδημιών του Δικτύου της ΑΕΚ.
Το πρόγραμμα ανά τοποθεσία θα είναι το εξής:
? ΑΘΗΝΑ
?️ Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2025
- 2012: Συνάντηση 17:00 – Έναρξη 17:30
- 2013: Συνάντηση 18:00 – Έναρξη 18:30
?️ Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025
- 2014: Συνάντηση 17:00 – Έναρξη 17:30
- 2015-2016: Συνάντηση 18:00 – Έναρξη 18:30
? ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Γήπεδο Παιανίας (Ιωάννου Σκιαδά 9, Παιανία 190 02)
✍️ Δήλωση συμμετοχής έως Τετάρτη 10/09/2025
? ΠΑΤΡΑ
?️ Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025
- 2012: Συνάντηση 15:30 – Έναρξη 16:30
- 2013 & 2014: Συνάντηση 17:00 – Έναρξη 17:45
? ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Γήπεδο ATLAS FC (Μεσσάτιδα, Τ.Κ. 263 34)
✍️ Δήλωση συμμετοχής έως Παρασκευή 12/09/2025
? ΛΑΜΙΑ
?️ Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025
- 2012: Συνάντηση 15:30 – Έναρξη 16:30
- 2013 & 2014: Συνάντηση 17:00 – Έναρξη 17:45
? ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Γήπεδο Ακαδημίας Αστέρα Λαμίας (Λαμία, Τ.Κ. 351 00)
✍️ Δήλωση συμμετοχής έως Παρασκευή 19/09/2025
? ΓΙΑΝΝΕΝΑ
?️ Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025
- 2012: Συνάντηση 15:30 – Έναρξη 16:45
- 2013 & 2014: Συνάντηση 17:00 – Έναρξη 17:45
? ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Αθλητικό Κέντρο Ανατολής «Ιωάννης Σουμουντζιόγλου» (Ανατολή, Τ.Κ. 452 21)
✍️ Δήλωση συμμετοχής έως Παρασκευή 26/09/2025
? ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
✉️ scouting@aekfcacademy.net.gr
? 6985072598 (? 12:30–15:30)
? Απαιτούμενα στοιχεία στην αίτηση:
- ?️ Πόλη
- ? Ονομ/νυμο αθλητή
- ? Ημ/νία γέννησης
- ⚽️ Θέση
- ?️ Ομάδα
- ? Ονομ/νυμο κηδεμόνα
- ? Τηλέφωνο
- ? Email»