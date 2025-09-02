ΑΕΚ: Ανοιχτά δοκιμαστικά σε τέσσερις πόλεις διοργανώνει η Ακαδημία της «Ένωσης»

Η συμμετοχή αφορά αγόρια γεννημένα τα έτη 2012, 2013, 2014, 2015 και 2016 και περιλαμβάνει και τη θέση του τερματοφύλακα. Όλα τα δοκιμαστικά θα γίνουν σε εγκαταστάσεις συνεργαζομένων ακαδημιών του Δικτύου της ΑΕΚ.

Η σχετική ανακοίνωση της Ακαδημίας της ΠΑΕ ΑΕΚ