Γερμανία: Στη φυλακή τερματοφύλακας της πρωταθλήτριας Ευρώπης του 1980

Onsports Team

Ο Άικε Ίμελ καταδικάστηκε σε διετή φυλάκιση για απάτη, ενώ πουλούσε και πλαστά εισιτήρια για το Euro 2024.

Μετά τη λάμψη του ποδοσφαίρου, τα πράγματα δεν κύλησαν και τόσο καλά για τον Άικε Ίμελ. Με δική του υπαιτιότητα όπως αποδεικνύεται. Ο τερματοφύλακας που έκανε σημαντική καριέρα στην Μάντσεστερ Σίτι, ενώ ήταν μέλος της πρωταθλήτριας Ευρώπης του 1980, Εθνικής Γερμανίας, καταδικάστηκε σε φυλάκιση δύο ετών και δύο μηνών.

Ο βασικός λόγος είναι η απάτη, σχετιζόμενη με μη αποπληρωθέντα δάνεια. Μάλιστα δεν είναι μόνο μία υπόθεση αλλά 107 οι οποίες βαραίνουν τον παλαίμαχο πορτιέρε.

Δημοσίευμα της «Bild» παρουσιάζει κι άλλη πτυχή της… δράσης του Ίμελ. Όπως τονίζεται πουλούσε πλαστά εισιτήρια στο Euro της πατρίδας του, απ’ τα οποία είχε κέρδος 34.000 ευρώ. Μάλιστα κορόιδευε ακόμη και μέλη οικογενειών άλλων παλαίμαχων Γερμανών ποδοσφαιριστών.

Ο Ίμελ παρά τις πολλές του απάτες, ζει με επίδομα κοινωνικής στέγασης. Είχε καταδικαστεί για απάτη και πριν 17 χρόνια. Παράλληλα είχε δικαστεί για κατοχή κοκαϊνης, ποσότητα που κρίθηκε πως ήταν για δική του χρήση.

Σε πρόσφατη συνέντευξή του, παραδέχθηκε ότι δεν ήξερε πώς να διαχειρίζεται τα χρήματά του και δυσκολευόταν να τα βγάλει πέρα.

Υπήρξε 19 φορές διεθνής, ενώ αγωνίστηκε σε Ντόρτμουντ, Στουτγάρδη, Μάντσεστερ Σίτι.