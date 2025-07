Μεταγραφές: Η Άρσεναλ έτοιμη να ολοκληρώσει το super deal με Γκιόκερες!

Έτοιμοι να ολοκληρώσουν ένα σπουδαίο deal είναι οι «κανονιέρηδες».

Η Άρσεναλ, μετά την απόκτηση του Μαρτίν Θουμπιμέντι από τη Σοσιαδάδ, φουλάρει για να κάνει δικό της τον Σουηδό επιθετικό.

?❤️? More on Viktor Gyökeres big news. Gyökeres has reached TOTAL agreement with Arsenal on contract terms and informed Sporting about his desire to join #AFC . No intention to discuss other options, only to proceed with Arsenal as soon as possible. Deal well underway. ??? pic.twitter.com/8nWMZ0oIrj

Σύμφωνα με όσα αποκαλύπτει ο Ρομάνο, η ομάδα του Λονδίνου τα έχει βρει σε όλα με τον Γκιόκερες και ξεκινάει άμεσα διαπραγματεύσεις με τη Σπόρτινγκ, για να ολοκληρώσει μια από τις κορυφαίες μεταγραφές του καλοκαιριού.

?? Arsenal are now getting closer to signing Viktor Gyökeres after new round of talks in recent hours.



Gyökeres will NOT return for training at Sporting as he’s fully focused on leaving the club; Arsenal are now advancing.



Nothing done yet but discussions underway. pic.twitter.com/4VV5mzMts9