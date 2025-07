Formula 1: Νίκη… εντός έδρας ο Νόρις, μετά την ποινή στον Πιάστρι! – Ιστορικό βάθρο για Χούλκεμπεργκ

AP Photo/Darko Bandic

Ο άστατος καιρός είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στο GP της Μεγάλης Βρετανίας στο Σίλβερστοουν, όπου η McLaren έκανε το «1-2», υπό το βλέμμα των Κέντρικ Ναν και Χουάντσο Ερνανγκόμεθ.

Ο 12ος γύρος του φετινού Παγκοσμίου Πρωταθλήματος της Formula 1 ήταν ένας… κλασικός βρετανικός αγώνας: Βροχή, αυτοκίνητα ασφαλείας (δύο εικονικά και δύο κανονικά), ανατροπές κι εκατοντάδες χιλιάδες θεατές που αποθέωσαν τον δικό τους παιδί!

Η McLaren έδειχνε και πάλι να τρέχει σε δικό της αγώνα κι η νίκη «παίχτηκε» μεταξύ των δύο μονοθέσιων της. Νικητής ήταν ο Λάντο Νόρις, ο οποίος πανηγύρισε την πρώτη του νίκη στο Grand Prix της πατρίδας του, εκμεταλλευόμενος την ποινή 10 δευτερολέπτων που δέχθηκε ο Όσκαρ Πιάστρι.

Το βάθρο συμπλήρωσε ο πολύπειρος, Νίκο Χούλκενμπεργκ της Sauber, ο οποίος βρέθηκε στην πρώτη τριάδα για πρώτη φορά στην καριέρα του, έπειτα από 239 αγώνες!

Όσον αφορά στον Μαξ Φερστάπεν έχασε κι άλλος έδαφος στη μάχη για την υπεράσπιση του τίτλου του, καθώς είχε τατ-α-κε με τη Red Bull του, για την οποία είπε στη ραδιοεπικοινωνία ότι: «δεν ήταν δυνατόν να οδηγηθεί».