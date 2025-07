Ντιόγκο Ζότα: Τραγικές φιγούρες η σύζυγος κι οι γονείς του Πορτογάλου

Η σύζυγος του Ντιόγκο Ζότα, Ρούτε Καρντόσο κι οι γονείς των δύο νεαρών ήταν οι τραγικές φιγούρες έξω από την εκκλησία.

Ο φωτογραφικός φακός αποθανάτισε την Καρντόσο πάνω από το φέρετρο του συζύγου της, σε μια από τις συγκλονιστικότερες στιγμές μιας μεγάλης τραγωδίας. Ο Ζότα παντρεύτηκε τη Ρούτε στις 22 Ιουνίου κι ενώ οι δυο τους έχουν αποκτήσει τρία παιδιά.

Η σύζυγος του Ζότα κατέρρευσε πάνω από το φέρετρο, ενώ τραγικές φιγούρες ήταν κι οι γονείς των δύο νεαρών, Χοακίμ και Ισαμπέλ. Ο φίλος του παίκτης της Λίβερπουλ, Ρούμπεν Νέβες, έκανε ταξίδι 13 ωρών για να βρεθεί στην κηδεία και να κουβαλήσει το φέρετρο.

Rute Cardoso & Ruben Neves



Funeral Held For Diogo Jota And Andre Silva In Their Hometown Of Gondomar pic.twitter.com/gkEXoo88T9