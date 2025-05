Λίβερπουλ: Η στιγμή που το αυτοκίνητο «θερίζει» το πλήθος – Νέο σοκαριστικό βίντεο

Η μεγάλη παρέλαση της Λίβερπουλ για την κατάκτηση του 20ού πρωταθλήματος Αγγλίας αμαυρώθηκε από ένα θλιβερό περιστατικό. Συγκεκριμένα, αυτοκίνητο κατευθύνθηκε με μεγάλη ταχύτητα πάνω σε πλήθος, παρασύροντας αρκετούς πεζούς.

Σοκαριστικά βίντεο δείχνουν το μαύρο όχημα να παρασύρει φίλους της Λίβερπουλ. Συνελήφθη ο οδηγός, με τις αρχές να ανακοινώνουν ότι πρόκειται για έναν λευκό Βρετανό ηλικίας 53 ετών, από την περιοχή του Λίβερπουλ.

Προσοχή: Ακολουθούν σκληρές εικόνες:

Το τρομακτικό συμβάν συνέβη ενώ χιλιάδες οπαδοί είχαν κατακλύσει τους δρόμους της πόλης, ώστε να γιορτάσουν την κατάκτηση του τίτλου της Πρέμιερ Λιγκ από την ομάδα του Άρνε Σλοτ.

«Η αστυνομία ειδοποιήθηκε λίγο μετά τις 18:00 (20:00 ώρα Ελλάδος) ύστερα από αναφορές ότι ένα αυτοκίνητο συγκρούστηκε με αρκετούς πεζούς στην οδό Water Street», επεσήμαναν οι αρχές στην πρώτη ενημέρωση.

Δεκάδες φίλαθλοι προσπάθησαν να ανοίξουν τις πόρτες του αυτοκινήτου, ενώ, άλλοι έσπασαν τα τζάμια και επιτέθηκαν με μανία στο όχημα. Η αστυνομία επενέβη ώστε να φυγαδεύσει τον οδηγό, πριν τον λιντσάρει το εξαγριωμένο πλήθος. Οι αστυνομικοί αναγκάστηκαν να χρησιμοποιήσουν βία για να συγκρατήσουν τον κόσμο.

Η Αντιτρομοκρατική συμμετέχει στις έρευνες για το συμβάν, συνεργαζόμενη με την αστυνομία του Μέρσεϊσαϊντ.

Συγκλονίζει αυτόπτης μάρτυρας, η οποία βρισκόταν στο σαλόνι φίλης και παρακολουθούσε την παρέλαση από ψηλά. «Ο θόρυβος ήταν πολύ δυνατός. Οι άνθρωποι φώναζαν και ζητούσαν απελπισμένα βοήθεια», περιγράφει, μιλώντας στο Sky News.

«Τότε, κοιτάξαμε από το παράθυρο και είδαμε το αυτοκίνητο να χτυπά ανθρώπους. Οι άνθρωποι άρχισαν να τρέχουν προς τον οδηγό και προσπάθησαν να σπάσουν το αυτοκίνητο. Η αστυνομία έκανε τα πάντα για να εμποδίσει και να απομακρύνει τους ανθρώπους. Ακούγαμε μόνο κραυγές και φωνές. Ήμασταν πολύ μπερδεμένοι. Μερικοί από τους φίλους μου ήταν εκεί κάτω και το αυτοκίνητο ήταν πολύ κοντά τους. Ήταν μία φρικτή σκηνή, κανείς δεν το περίμενε», αναφέρει ακόμη.

«Οι άνθρωποι κατάφεραν να σταματήσουν το αυτοκίνητο και χτυπούσαν το παράθυρο για να μιλήσουν στον οδηγό. Όλοι ήταν πολύ θυμωμένοι και σοκαρισμένοι και τότε παρενέβη η αστυνομία. Μετά, ακούσαμε τα ασθενοφόρα να έρχονται. Ακόμα δεν καταλαβαίνουμε τι συνέβη, πώς και γιατί. Δεν ξέρουμε», συμπληρώνει.

Ο πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας, Κιρ Στάρμερ, χαρακτήρισε τις σκηνές στο Λίβερπουλ ως «απαράδεκτες» και ευχαριστεί τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης για την άμεση ανταπόκριση.

«Οι σκηνές στο Λίβερπουλ είναι φρικτές. Οι σκέψεις μου είναι με όλους τους τραυματίες και τους πληγέντες. Θέλω να ευχαριστήσω την αστυνομία και τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης για την άμεση και συνεχή ανταπόκριση σε αυτό το σοκαριστικό περιστατικό. Φυσικά, ενημερώνομαι συνεχώς για τις εξελίξεις και ζητώ να δοθεί στην αστυνομία ο απαραίτητος χώρος για να διεξαγάγει την έρευνα», υπογράμμισε απόψε (26/05).

A 53-year-old white British man from the Liverpool area has been arrested over the car collision -Merseyside Police The racists on social media claiming it was an immigrant will go hide back into their holes now #Liverpool pic.twitter.com/WSJ4DOvhGw

«Παρακαλούμε τον κόσμο να μην κάνει εικασίες σχετικά με τις συνθήκες του αποψινού συμβάντος. Γίνονται εκτενείς έρευνες ώστε να διαπιστωθούν οι συνθήκες που οδήγησαν στη σύγκρουση», τόνισε αργότερα εκπρόσωπος της αστυνομίας.

This man on the floor is a HERO who with other good lads of Liverpool tried to stop the horrific car collision, please share this, we need more people like this man and all those who tried to stop the van, prepared to risk their lives to stop others being killed #lfc #Liverpool… pic.twitter.com/WBBGYFAXI7