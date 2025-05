Λίβερπουλ: Χαμός στην παρέλαση για το 20ό πρωτάθλημα - «Κόκκινη» όλη η πόλη!

Οι παίκτες και τα μέλη του τεχνικού επιτελείου των «κόκκινων» επιβιβάστηκαν στο ειδικό ανοικτό λεωφορείο και έκαναν την καθιερωμένη… παρέλαση στους χώρους της πόλης για τον εορτασμό της επιτυχίας της ομάδας στη φετινή σεζόν.

Μάλιστα, το «παρών» έδωσε και ο Γιούργκεν Κλοπ, ο οποίος μαζί με τον Κένι Νταλγκλίς παρακολούθησαν από περίοπτη θέση την περιοδεία των ανθρώπων της Λίβερπουλ με το τρόπαιο της Premier League.

Οι «κόκκινοι» είχαν τον Κάλβιν Χάρις ως DJ στο λεωφορείο της ομάδας της, με τον Σκωτσέζο μουσικό να επαναλαμβάνει τον ρόλο του από την παρέλασή τους το 2022 μετά τις νίκες στο Κύπελλο Αγγλίας και το League Cup.

The skipper leading the celebrations ? #TeamPixel | #Ad pic.twitter.com/dhNbnQTJ6a

Οι εορτασμοί ήταν σημαντικά διαφορετικοί από όταν η Λίβερπουλ κέρδισε για τελευταία φορά την Premier League τη σεζόν 2019-20, με τους οπαδούς να έχουν στερηθεί την παρέλαση πριν από πέντε χρόνια λόγω των περιορισμών του κορονοϊού.

Το ανοιχτό λεωφορείο είχε… ντυθεί με τις λέξεις «Δικό μας. Πάλι», ενώ άναβαν κόκκινες φωτοβολίδες κατά μήκος της διαδρομής που ξεκινούσε από το «Allerton Maze» και κατέληγε στην «Blundell Street».

The greatest club, city and fans in the world pic.twitter.com/0GksGHlDvs