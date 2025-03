Ντιέγκο Μαραντόνα: Συνελήφθη ο σωματοφύλακάς του για ψευδορκία – Οι κρυφές συνομιλίες με τον γιατρό

Η πολύκροτη δίκη για τον θάνατο του Ντιέγκο Μαραντόνα συνεχίζεται στην Αργεντινή.

Η Εισαγγελία του Μπουένος Άιρες διέταξε τη σύλληψη του προσωπικού σωματοφύλακα του «Θεού της μπάλας», Χούλιο Σέζαρ Κορία. Ο λόγος είναι οι ψευδείς καταθέσεις του ενώπιον του δικαστηρίου.

Ο Κορία κλήθηκε να καταθέσει ως μάρτυρας, καθώς βρισκόταν στο σπίτι του Μαραντόνα την ημέρα που εκείνος πέθανε. Ο σωματοφύλακας του θρύλου του ποδοσφαίρου υποστήριξε ότι δεν γνώριζε τον γιατρό που είχε αναλάβει τη νοσηλεία, Λεοπόλντο Λούκε.

Στο πλαίσιο των ερευνών που έγιναν, όμως, αποδείχθηκε ότι Κορία και Λούκα, όχι απλά γνωρίζονταν, αλλά συζητούσαν για την υγεία του Μαραντόνα, μέσω μηνυμάτων στο WhatsApp.

BREAKING: Diego Maradona’s bodyguard who was with the legend on day he died has been ARRESTED ? pic.twitter.com/1NHmwJNvl3