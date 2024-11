Λιονέλ Μέσι: Ο «Pulga» έγραψε ξανά ιστορία με την Αργεντινή – Βασικοί Κάλενς, Πελίστρι

Οι Περουβιανοί έβαλαν δύσκολα στην «αλμπισελέστε», η οποία κατάφερε να πάρει τη νίκη με γκολ του Λαουτάρο Μαρτίνες.

LAUTARO MARTÍNEZ WHAT A GOAL!!! ??? pic.twitter.com/VA2jOPlQdl

Ο Λιονέλ Μέσι είχε καθοριστική συμμετοχή, καθώς έδωσε την ασίστ στον παίκτη της Ίντερ, για να σημειώσει το μοναδικό τέρμα του ματς στο 55ο λεπτό. Με τη συγκεκριμένη «τελική» πάσα ο «Pulga» έγραψε ιστορία για ακόμα μια φορά.

Lionel Messi has equalled Landon Donovan as player with ???? ??????? ?? ????????????? ???????? ??????? (58) ??? pic.twitter.com/9oK7c30lA5