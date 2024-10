Ένας νεκρός και 20 τραυματίες σε άγρια επεισόδια οπαδών στη Βραζιλία - Σκληρές εικόνες (vids)

Σύμφωνα με όσα αναφέρει το CNN Brasil, η σύγκρουση σημειώθηκε στο 65ο χιλιόμετρο της εθνικής οδού, προς το Μπέλο Οριζόντε, γύρω στις 5 το πρωί (ωρα Βραζιλίας), όταν η ομάδα οπαδών της Κρουζέιρο δέχθηκε επίθεση από τους οπαδούς της Παλμέιρας.

Η αστυνομία τονίζει ότι εκείνη τη στιγμή οι οπαδοί ξεκίνησαν τα επεισόδια και άρχισαν να ανταλλάσσουν κροτίδες και φωτοβολίδες μεταξύ τους. Μάλιστα, ένα από τα οχήματα που ανήκαν στους οργανωμένους της Κρουζέιρο πυρπολήθηκε.

Um ônibus de torcedores do Cruzeiro, da Máfia Azul, que voltavam de Curitiba, foi atacado na Rodovia Fernão Dias em Mairiporã, São Paulo, por membros da torcida organizada do Palmeiras, a Mancha Verde.

Κανείς δεν συνελήφθη και τουλάχιστον 21 θύματα -όλοι οπαδοί της Κρουζέιρο- έχουν ήδη ταυτοποιηθεί, με έναν 30χρονο οπαδό να πέφτει νεκρός, ενώ ένας από τους τραυματίες πυροβολήθηκε στην κοιλιά, αλλά η ζωή του είναι εκτός κινδύνου.

Nessa madrugada uma das organizadas do Palmeiras preparou uma emboscada na Fernão Dias pra pegar a torcida do Cruzeiro, que voltava do jogo contra o Furacão em Curitiba. Acontece que a penúltima rodada do Brasileirão sera Cruzeiro x Palmeiras em BH….BH vai virar praça de guerra! pic.twitter.com/yHxojx6CGA