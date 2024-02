Λιονέλ Μέσι: Έξαλλοι στο Χονγκ Κονγκ με την απουσία του «Pulga» - Απειλές από την κυβέρνηση

Print Screen

Οι φίλαθλοι του Χονγκ Κονγκ περίμεναν με μεγάλη ανυπομονησία να δουν από κοντά τον Παγκόσμιο Πρωταθλητή με την Αργεντινή.

A fan at Hong Kong Stadium reacts after Lionel Messi did not in fact play in Hong Kong on Sunday.



(?️: forwarded online) pic.twitter.com/vTR8kagnE2 — Aaron Busch (@tripperhead) February 4, 2024

Είναι χαρακτηριστικό ότι τα φθηνότερα εισιτήρια για το συγκεκριμένο φιλικό έφταναν τα 115 ευρώ. Αρκετοί έδωσαν πολλά περισσότερα, αλλά Μέσι… γιοκ. Ο «σταρ» της Αργεντινής ταλαιπωρείται από πρόβλημα στον οπίσθιο μηριαίο ή τουλάχιστον αυτή ήταν η επίσημη ενημέρωση, η οποία όμως δεν έπεισε κανέναν στο Χονγκ Κονγκ.

We want Messi!!!

We want Messi!!!



pic.twitter.com/HUbp3hTd1y — Slesh (@FCBSlesh) February 4, 2024

Είναι χαρακτηριστικό πως το γεγονός ότι έμεινε στον πάγκο καθ’ όλη τη διάρκεια του φιλικού προκάλεσε οργή! Ο κόσμος στο γήπεδο φώναζε «Θέλουμε τον Μέσι» στα μέσα του δεύτερου ημιχρόνου, αλλά δεν τον είδε ποτέ κι ως εκ τούτου αρκετοί φίλαθλοι ζήτησαν τα χρήματα τους πίσω!

Η κυβέρνηση του Χονγκ Κονγκ από την πλευρά της εξέφρασε την απογοήτευσή της και ζήτησε εξηγήσεις από τη διοργανώτρια της εκδήλωσης. Μάλιστα, απείλησε ότι θα αποσύρει τα 1.900.000 ευρώ που δόθηκαν ως δημόσια χρηματοδότηση στην Tatler Asia, η οποία ειδικεύεται στη μόδα και τον τρόπο ζωής πολυτελείας.

Hong Kong’s Government have released a statement claiming they are ‘owed an explanation’ after Lionel Messi was an unused substitute in a pre-season friendly ?



Fans in the stadium also were displeased with this, chanting for refunds during the game ? pic.twitter.com/gOU4bm5BvX — Pubity Sport (@pubitysport) February 5, 2024

Ο Γραμματέας Πολιτισμού, Αθλητισμού και Τουρισμού του Χονγκ Κονγκ, Κέβιν Γιούνγκ, δήλωσε για το θέμα ότι: «Ένας από τους βασικούς όρους της συμφωνίας χρηματοδότησής μας με την Tatler Asia ήταν να συμμετάσχει ο Μέσι στον αγώνα για τουλάχιστον 45 λεπτά, με την επιφύλαξη της φυσικής κατάστασης και της ασφάλειας», ενώ επισήμανε ότι: «Χθες, πριν από την έναρξη του αγώνα, η διοργανώτρια Tatler Asia επιβεβαίωσε εκ νέου ότι ο Μέσι επρόκειτο να παίξει στο δεύτερο ημίχρονο».