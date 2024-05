Ο Τζο Μπαίντεν θα τιμήσει την Κέιτι Λεντέκι με το Προεδρικό Μετάλλιο της Ελευθερίας

ΑΠΕ - ΜΠΕ

Στην ιδιαίτερη λίστα συμπεριλαμβάνονται επίσης ο πρωτοπόρος του αγώνα για τα πολιτικά δικαιώματα του Μισισιπή Μέντγκαρ Έβερς, ο οποίος δολοφονήθηκε, και ο πρωτοπόρος των TV talk show, τηλεοπτικός παρουσιαστής Φιλ Ντονάχου

Η λίστα των τιμώμενων αποδίδει ιδιαίτερο φόρο τιμής στους «πρώτους» στον τομέα τους, συμπεριλαμβανομένης της ηθοποιού Μισέλ Γιο "(Τα πάντα όλα/ Everything Everywhere All at Once), η οποία ήταν η πρώτη Ασιάτισσα που κέρδισε το Όσκαρ Α' γυναικείου ρόλου.

Επίσης η Έλεν Οτσόα, η πρώτη Ισπανόφωνη γυναίκα στο διάστημα. και ο Τζιμ Θορπ, ο αθλητής που έγινε ο πρώτος ιθαγενής Αμερικανός που κέρδισε χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο το 1912 για τις ΗΠΑ.



Το Προεδρικό Μετάλλιο της Ελευθερίας είναι ένα βραβείο που απονέμεται από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών για να αναγνωρίσει άτομα που έχουν «μια ιδιαίτερα αξιοκρατική συμβολή στην ασφάλεια ή τα εθνικά συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών, την παγκόσμια ειρήνη, πολιτιστικές ή άλλες σημαντικές δημόσιες ή ιδιωτικές προσπάθειες».