«Βόμβα» από τη Γαλλία: Ο Κιλιάν Εμπαπέ συμφώνησε με τη Ρεάλ Μαδρίτης!

Αυτό υποστηρίζει με αποκλειστικό ρεπορτάζ το «Footmercato».

Τα γαλλικό μέσο αναφέρει ότι ο Γάλλος «σταρ» τα βρήκε σε όλα με τους Μαδριλένους, στους οποίους θα μετακομίσει ως ελεύθερος το ερχόμενο καλοκαίρι.

Το συμβόλαιο του Κιλιάν Εμπαπέ με την Παρί Σεν Ζερμέν ολοκληρώνεται στις 30 Ιουνίου κι όπως έχει κάνει γνωστό εδώ και μερικούς μήνες δεν θα ενεργοποιήσει την οψιόν που έχει για την αγωνιστική περίοδο 2024/25.

Ο Εμπαπέ σημείωσε τρία γκολ στον αγώνα με τη Ρεβέλ κι έγινε ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία της Παρί Σεν Ζερμέν στο Coupe de France.

?⚪️ Kylian Mbappé (25) will be a Real Madrid player next season! An agreement has been reached in recent days, reports @footmercato/@Santi_J_FM. pic.twitter.com/CUZLS0tETX