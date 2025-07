Ντιόγκο Ζότα: Ο Ρούμπεν Νέβες έκανε ταξίδι 13 ωρών για να κουβαλήσει το φέρετρο του φίλου του

Ράγισαν καρδιές στην κηδεία του παίκτη της Λίβερπουλ και του αδερφού του, Αντρέ Σίλβα.

Το «παρών» στο Γκοντομάρ έδωσε κι ο καλός φίλος του Ντιόγκο Ζότα, Ρούμπεν Νέβες, μολονότι λίγες ώρες νωρίτερα είχε υποχρεώσεις με την Αλ Χιλάλ στις ΗΠΑ, για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ελλάδας. Ο Πορτογάλος χαφ έκανε ταξίδι 13 ωρών για να βρεθεί στην κηδεία και να κουβαλήσει το φέρετρο.

? ?? Ruben Neves was playing in the Club World Cup quarter-final just 13 hours ago.



He then immediately took a flight from America to Portugal so he could attend the funeral of his friend Diogo Jota and he even carried his coffin. ?❤️ pic.twitter.com/20009kgOGy