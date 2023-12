Κόπα Άφρικα: Σκάνδαλο με τη κλήση 17χρονου στο Καμερούν - Αμφισβητείται η ηλικία του

Οσμή… σκανδάλου υπάρχουν στις κλήσεις της Εθνικής Καμερούν για το επερχόμενο Κόπα Άφρικα. Ο Ριγκομπέρτ Σονγκ ανακοίνωσε τους «εκλεκτούς» του, μεταξύ των οποίων υπάρχει και το όνομα του Νέιθαν Γουίλφριντ Ντουαλά.

Ο ποδοσφαιριστής της Βικτόρια Γιουνάιτεντ αναμένεται να κάνει το ντεμπούτο του με τα «Αδάμαστα Λιοντάρια», ωστόσο, έχει δηλωθεί πως έχει γεννηθεί το 2006, ήτοι είναι μόλις 17 ετών.

17-year-old Wilfried Nathan Douala has been called up by Cameroon for AFCON.



He plays for Cameroonian club, Victoria United. pic.twitter.com/vhzEgToPqR