Κριστιάνο Ρονάλντο: Κορυφαίος αθλητής σε αναζητήσεις στην ιστορία της Google!

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο είναι χωρίς αμφιβολία ένας από τους πιο δημοφιλείς αθλητές στον κόσμο.

Ο Πορτογάλος «σταρ» τραβάει τα βλέμματα με τα εντυπωσιακά επιτεύγματα του στα γήπεδα, αλλά και με όσα κάνει στην καθημερινή ζωή του.

Πολλοί είναι εκείνοι που παρακολουθούν κάθε του κίνηση, έχοντας ως… σύμμαχο την Google. Δεν προκαλεί μεγάλη έκπληξη, λοιπόν, το γεγονός ότι αναδείχθηκε ο αθλητής με τις περισσότερες αναζητήσεις στην ιστορία της καλύτερης μηχανής αναζήτησης στο internet.

Ο Ρονάλντο πανηγύρισε την πρωτιά του, μέσω ενός video, με το χαρακτηριστικό «SIU».

Grateful to be honored as the most searched athlete in @google history. Check out the film at https://t.co/0PjDiMYV3I. ? #YearInSearch pic.twitter.com/uV65FyQ9XE