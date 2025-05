Παναθηναϊκός: «Πράσινος φρουρός για πάντα» - Τέλος ο Σένκεφελντ από το «τριφύλλι»

Τέλος εποχής για τον Ολλανδό αμυντικό, το συμβόλαιο του οποίου ήταν δεδομένο ότι δεν επρόκειτο να ανανεωθεί.

Η «πράσινη» ΠΑΕ ανακοίνωσε το «διαζύγιο» με τον Σένκεφελντ, μέσω μηνύματος στα social media. «Πράσινος φρουρός για πάντα», αναφέρει χαρακτηριστικά και συμπληρώνει: «Έκτος ξένος παίκτης σε εμφανίσεις, κομμάτι της ιστορίας. Σ’ ευχαριστούμε για όλα, καλή τύχη».

Ο Σένφελντ ήρθε στον Παναθηναϊκό το καλοκαίρι του 2019 από τη Μέλμπουρν Σίτι της Αυστραλίας και μέτρησε 143 συμμετοχές με τα «πράσινα».

Green Guardian Always & Forever ♾️? Sixth in appearances by a foreign player, a place in history. Thank you for everything. Good Luck ☘️#PAOFC #Panathinaikos pic.twitter.com/dqpY1Ut5GC