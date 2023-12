Κριστιάνο Ρονάλντο: Η «βασιλική σουίτα» του στη Σαουδική Αραβία – Το «τρελό» ποσό που δίνει μηνιαίως

Σύμφωνα με όσα γνωστοποίηση η Daily Mail, ο Κριστιάνο Ρονάλντο έχει επιλέξει ένα υπερπολυτελές διώροφο διαμέρισμα, ανάμεσα στον 48ο και τον 50ο όροφο του Four Seasons Hotel.

Το διαμέρισμα του είναι 4.000 τετραγωνικών μέτρων και σύμφωνα με το δημοσίευμα καταβάλει 300.000 ευρώ κάθε μήνα. Το «αστρονομικό» ποσό, πάντως, δεν αντιστοιχεί μόνο στο δικό του διαμέρισμα, αλλά και σε 17 δωμάτια που χρησιμοποιεί, καθώς έχει πάρει μαζί του όλη τη συνοδεία του, μέλη της οικογένειας του, φίλους, αλλά κι άλλα «δικά» του άτομα.

Take a look at Cristiano Ronaldo’s home in the multi-billion Four Seasons Hotel in Riyadh, Saudi Arabia ? pic.twitter.com/MZ572TWWPF